▲翁罹退化性關節炎常軟腳　微創置換人工膝關節不再寸步難行

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退化性關節炎 女性患病年齡比男性早亞洲大學附屬醫院醫療副院長、骨科部長黃揆洲表示，根據統計，國人65歲以上罹患退化性關節炎比率高達6成，其中女性因較易骨質疏鬆，患病年齡比男性早，約在更年期時期，男性則以六十歲以後居多，症狀多為關節疼痛、無力、僵硬腫脹甚至變形，許多患者甚至因而不良於行，被迫減少活動導致肌肉萎縮。
及早就醫 以利保留較多骨本年長者常因各種原因抗拒就醫，導致關節炎症狀越來越嚴重，以前述患者為例，若能在關節炎早期就醫，或許可評估採用高位脛骨截骨術或部分膝關節置換手術，以保留較多骨本。
黃揆洲強調，良好的人工關節置換完整過程，除了骨科手術本身外，更包含術前評估、衛教及術後護理、止痛、復健等，需仰賴骨科、麻醉科、復健科、護理部、藥師、營養師、社工師等跨領域團隊共同合作，才能有效降低病人對手術的排斥，以及手術後住院及返家期間的不適，以加強持續復健信心。
關節出現這些症狀 應盡快就醫診治黃揆洲提醒，目前膝蓋或髖關節置換手術發展日新月異，治療效果十分顯著，建議已經患有嚴重退化性關節炎的長者，盡快赴醫治療，若出現關節疼痛、僵硬、無法伸直或者走路卡卡作響等前兆，也可以就醫評估檢查，安排保守治療，以重拾健康快樂的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60259
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