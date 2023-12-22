南投惡師伸狼爪嗆「快退休了沒在怕」　民代曝受害女生恐不只一人

我是廣告 請繼續往下閱讀
市議員江和樹與羅廷瑋擔心，受害女生不只1人，但學校竟以選舉期間開性平會「社會賢達不好找」，想把案子拖延到明年。因此今（22）日向台中地檢署舉發，同時呼籲校方儘速處置。校方則表示獲檢舉隔天就召開性平會，第2天找老師說明、第3天就做出停聘6個月的初步決定，並未拖延。
民眾黨台中市議員江和樹日前接到女高中生陳情，指黃姓班導不斷以關心名義騷擾她，今年10月連續兩次在教室內撫摸她的大腿內側，11月更趁她身體不適到保健室休息時假借探望，趁她無力反抗時撫摸雙腿、胸部及下體，女生用盡力氣逃到廁所才未被得逞，並傳簡訊向同學求救「我的狼師是班導」。班導事後竟還傳訊息「愛你」、主動表示要開車接送、邀請被害女同學到他家睡覺休息、表示要送手機，女生不堪被死纏爛打，連續2個月看身心科接受治療，並向學校反映。
女生家人表示，校方處理態度不明確，連開性平會都以「選舉到了社會賢達不好找」來推託，黃姓班導更曾要脅「我快退休了不怕」，讓女生和家人倍感心寒。
校方表示，當天女學生不在保健室，教官找到她時發現情緒不穩定，詢問得知導師有性騷擾行為，立刻安撫女生情緒、要求黃師不得接近、隔天校方即召開性平會；第3天教評會以黃師行為違反《性平法》情節重大。做出停聘6個月的最重處分。
校方透露黃師相當資深、個性安靜，常主動留校陪學生晚自習。校方對違反性平和校園霸凌零容忍，絕無拖延不召開性平會。黃師事後未出席性平會，但對行為不當造成學生和學校困擾表示抱歉，願意接受調查結果。校方也會儘快釐清全案、追究黃師責任。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110