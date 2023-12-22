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LE SSERAFIM來台錄除夕《紅白》！LULU黃偉晉嗨跳UNFORGIVEN迎賓

▲LE SSERAFIM將來台錄製除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／LE SSERAFIM臉書）
▲LE SSERAFIM將來台錄製除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／LE SSERAFIM臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

台視除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》每年都會請到海外來賓助陣，今年邀請到當紅女團(G)I-DLE，明年2024年確定邀請大勢女團LE SSERAFIM來拜年，主持群LULU（黃路梓茵）、莎莎、許富凱、陳明珠、黃偉晉今（22）日在官方臉書上更跳起《UNFORGIVEN》，表示此曲就是屆時的「國際迎賓舞」，消息令粉絲嗨翻。

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▲▼《超級巨星紅白藝能大賞》臉書放上來賓剪影，比對後確定是LE SSERAFIM。（圖／超級巨星紅白藝能大賞FB）
▲▼《超級巨星紅白藝能大賞》臉書放上來賓剪影，比對後確定是LE SSERAFIM。（圖／超級巨星紅白藝能大賞FB）
▲▼《超級巨星紅白藝能大賞》臉書放上來賓剪影，比對後確定是LE SSERAFIM。（圖／超級巨星紅白藝能大賞FB）
 
《超級巨星紅白藝能大賞》近期頻頻傳出來賓為LE SSERAFIM，日前公布主持人卡司的記者會上，LULU更以「嚴重性」來形容屆時來賓，絕口不透露到底是何方神聖來擔任嘉賓；今天官方臉書直接給予明顯提示，主持群更跳起《Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (feat. BIBI, CAMO, MIRANI)》、《UNFORGIVEN》，間接證實嘉賓就是LE SSERAFIM。

LULU知道是LE SSERAFIM後，立刻到後台告知黃偉晉，黃偉晉一臉不敢置信，得知消息後激動大叫，因為他是LE SSERAFIM的粉絲，今年5月偉晉看到許光漢合體LE SSERAFIM跳《UNFORGIVEN》時，亦是羨慕到頻喊：「我要瘋掉！」

《NOWnews今日新聞》求證台視，台視也大方明示回應：「下週二公布唷！」沒有承認也沒有否認。

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