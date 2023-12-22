回鄉助選吃政見牛肉麵　朱立倫力拚桃園六席全壘打

2024大選投票日倒數21天，桃園立委選戰藍綠也陷入纏鬥激戰，國民黨主席朱立倫今（22）日回到故鄉桃園，到第一選區（蘆竹、龜山及桃園區15里），為國民黨立委候選人，現任議員牛煦庭加油打氣。地方評估兩人選情目前呈現五五波「麻花捲」態勢。朱立倫表示，目前牛煦庭略微領先，面對綠營頻搬大咖助選「搶救運鵬大兵」，除了要幫牛煦庭加持，另外兩位新人涂權吉、邱若華也希望能全都上，讓國民黨在桃園的立委選戰全壘打。
記者李春台／桃園報導
朱立倫說，今天特別來幫牛煦庭加油打氣，最後的3個星期，牛煦庭這一席是非常關鍵的一席，牛從大家原本不看好，到現在已經能夠略微領先，但與對手競爭仍非常激烈，民進黨也傾巢而出，各個大咖不斷地來幫鄭運鵬站台「搶救運鵬大兵」，因此他必須來幫牛煦庭加油。
另外，朱立倫提到，桃園此次立委選舉，國民黨除了三位現任立委爭取連任，另提名三位新人，包括第一選區牛煦庭、第二選區涂權吉、第六選區邱若華，今日除了來幫牛加持，下午也會與涂辦討論最後階段如何幫涂權吉拉抬選情，本周日邱若華競總成立，他也會親自到場。
朱立倫表示，現在是最後的關鍵時刻，三席新人席次都要上，國民黨在桃園立委選戰就會全壘打，立院席次也能單獨過半，桃園三席新人都非常重要，黨內會全力以赴輔選衝刺。
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