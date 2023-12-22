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泰菜吃到飽「泰市場」大直新點公布！3/1開幕　先快閃晶華栢麗廳

▲全台唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳「泰市場(Spice Market)」，將於12月24日熄燈，最新消息公布明年3月將於大直英迪格重新開幕，於此之前並將先進駐快閃台北晶華栢麗廳。（圖／晶華酒店集團提供）
▲全台唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳「泰市場(Spice Market)」，將於12月24日熄燈，最新消息公布明年3月將於大直英迪格重新開幕，於此之前並將先進駐快閃台北晶華栢麗廳。（圖／晶華酒店集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

隨著信義誠品熄燈、已營業18個年頭的人氣泰式海鮮自助料理餐廳「泰市場」，將於12月24日暫停營業。晶華酒店集團今日公布，2024年1月4日至2月29日，泰市場團隊將帶著泰式經典料理與招牌菜色、限期快閃台北晶華酒店一樓栢麗廳，等於在此期間，消費者可以僅一個價格就享用到兩間餐廳的菜色。另外，3月1日起，泰市場更選定大直英迪格酒店四樓為全新營業據點，帶著全面升級的海鮮食材、更加精進的廚藝與多元的服務，正式回歸。

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2006年，泰市場以全台第一家、也是市場上唯一一家以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳華麗登場，至今服務過近3百萬位客人、營業額連年破億、網路人氣與好評也是居高不下，如此成功的餐廳品牌自然不能就此告別市場。經過縝密的評估與討論，泰市場選定大直英迪格酒店四樓為據點開啟全新篇章，進駐新家之前，泰市場將快閃晶華栢麗廳兩個月，台北兩大自助餐廳強強聯手，1至2月將大大滿足自助餐同好的味蕾。

▲2024年1月4日至2月29日，泰市場的餐飲團隊將於台北晶華酒店一樓柏麗廳限期快閃。（圖／台北晶華酒店提供）
▲2024年1月4日至2月29日，泰市場的餐飲團隊將於台北晶華酒店一樓柏麗廳限期快閃。（圖／台北晶華酒店提供）
針對此次的快閃，泰市場主廚孔德望特別從涼拌、熱食、甜點及飲品四大類別中，精選出歷來最受歡迎品項的共40道，涼拌區提供粉絲票選第一名酸香開胃的青木瓜沙拉、大薄片，而加入檸檬汁、泰式小辣椒、蒜末、香菜根及小番茄末等調味而成的泰式涼拌海鮮、以及集結酸、香、辣等元素的泰式涼拌媽媽麵與酸辣皮蛋也會是餐檯的焦點。

熱食區則羅列著每日以新鮮蝦肉絞成蝦泥、厚達3公分的Q彈招牌月亮蝦餅，集結辛香料、展現道地南洋風味的黃金咖哩蟹、紅咖哩豬肉及綠咖哩雞肉，招牌的現煮酸辣蝦湯帶著塊大肉鮮的魚或鮮蝦原味復刻，味道經典的打拋豬、蝦醬空心菜、泰式檸檬魚以及酥炸榴槤也在快閃菜單當中，道道色香味俱全的精采佳餚，值得大口品嘗。

另外，還有每日現煮的泰式奶茶、口感酸甜綿密的椰香芒果汁與清爽解膩的熱帶酸子汁、椰子水等四款招牌飲品，以及手工娘惹糕及摩摩喳喳兩款人氣甜品也將出現在餐檯上宴饗饕客。栢麗廳全面加菜不加價，自助餐同好以及喜愛泰式風情料理的粉絲們，務必把握時間前來品嘗體驗。平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐1,680元、假日午餐及晚餐餐期每人1,980元。

另外一家人氣自助餐廳「島語」，號稱是進階版的漢來海港自助餐廳，10月開幕以來一位難求，近期餐廳發現有人透過大量重複訂位，並在網路上進行轉售。即便「島語」有訂金制，也就是預約後須先支付500元訂金，但餐廳發現仍有不肖份子透過大量重複訂位，在網路上進行不當轉售，因此公告，一旦發現任何侵害公平原則的行為，即是轉售訂位的人，該原訂位者將列入黑名單，並取消所有訂位。並強調會持續強化監控和安全措施，採取一切必要的措施，打擊這些不法行為，確保每位消費者都能公平地獲得訂位機會。

▲島語自助餐廳提到，近期餐廳發現有人透過大量重複訂位，並在網路上進行轉售。（圖／記者葉盛耀攝）
▲島語自助餐廳提到，近期餐廳發現有人透過大量重複訂位，並在網路上進行轉售。（圖／記者葉盛耀攝）

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