陳美鳳40年前絕美照曝光！最帥前男友竟被誤認「舞棍阿伯」
67歲「台灣最美歐巴桑」陳美鳳最近頭戴粉紅色假髮出席品牌活動，全身造型像是韓國女團成員，凍齡功力令人咋舌，粉絲團「台視時光機」就PO出一張陳美鳳年輕時的照片，發現40年歲月對陳美鳳來講，沒留下多少痕跡，不過照片中一名男子抱著陳美鳳，被網友誤認是舞棍阿伯、張菲、齊秦，其實本尊是陳美鳳前男友孟飛。
記者羅凌筠／綜合報導
日前，台視粉絲團PO出一張舊照：「陳美鳳旁邊那一位是？」一名男子赤裸上身，一手把陳美鳳環抱在懷裡，手臂肌肉壯碩，而濃密的捲髮與鬢角神似綜藝大哥張菲，不過他是陳美鳳前男友孟飛，1984年與潘迎紫拍攝電視劇《神鵰俠侶》，以大俠「楊過」一角爆紅。
陳美鳳4段情史轟轟烈烈，21歲入行被譽為秀場黑貓，陳美鳳與高大帥氣的小生劉尚謙熱戀，為愛甘願照顧劉尚謙與前妻的小孩，無奈戀情維持3年破局，陳美鳳接著一樣愛小生，與《神鵰俠侶》男主角孟飛墜入情網，陳美鳳陪著男友在攝影棚熬夜拍戲，也是把孟飛前妻的小孩視如己出，不過3年戀情最後黯然分手。
後來陳美鳳主持綜藝節目《歡樂傳真》，與製作人張富出雙入對，交往7年之久，有傳張富劈腿女歌手吳淑敏，傷透陳美鳳的心，不過張富否認無縫接軌，澄清單身1年才迎新歡。過盡千帆，陳美鳳最後嫁給初戀情人David徐福慶，婚姻維持9年，一肩擔起老公生活開銷與老公該支付前妻的贍養費，豈知老公覬覦她的5億身家與紐約3000萬房產，陳美鳳砸6000萬5度飛往美國打離婚官司，終於贖回自由身。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁