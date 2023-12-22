還在談台積電？牛煦庭酸鄭運鵬走不出市長敗選陰影

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牛煦庭也大酸對手鄭運鵬，到現在都還在談台積電，顯然還沒有從市長敗選的陰影裡走出來。牛煦庭喊話對手，「我們終究是要競選第一選區的立委，這個地方的建設、這個地方的生活品質跟環境，這些地方的議題才是第一選區鄉親最關注的」。
牛煦庭直指鄭運鵬表示，如果鄭到現在都還不願意正面回應，國光、長生電廠擴建的問題，還不願意回應美福大火公害導致的後遺症問題，「恐怕第一選區的鄉親會繼續對你失望，我們就不客氣了」，牛煦庭表示將會堅持走地方議題的路線，爭取鄉親的認同，成為本於民意真正的領袖、真正的桃園的朋友。
媒體問到民進黨一波接一波請大咖為鄭運鵬站台，牛煦庭回應表示，民進黨當然要搶救運鵬大兵，顯然這一席是民進黨完全不能輸的一席。但他也表示，如同主席所講的，這一席也是國民黨能不能過半的關鍵一席！牛煦庭表示，在主席的加持之下，國民黨也會有很多的好朋友來繼續幫他站台助威，不管是幫我們的小牛肉麵加持，或是在接下來20幾場的演講會站台助講，對他來講都是莫大的幫助，牛煦庭最後指出，相信這一次國民黨會用團體戰的方式收復第一選區。
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