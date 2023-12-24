(G)I-DLE舒華5件事！16歲休學立志當偶像　赴韓培訓2年組團出道

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舒華出身在桃園楊梅，父親是客家人，母親是泰雅族人。她從小立志當藝人，高中因此就讀華岡藝校，16歲的她瞞著父母參加韓國經紀公司CUBE的甄選，公司發現她的才能及天賦，於是舒華在高二那年休學前往韓國當練習生。
身兼(G)I-DLE門面擔當、副唱及可愛忙內
舒華只當了兩年的練習生，就以 (G)I-DLE 女團成員身分出道，團員中六個人分別來自不同四個地區，舒華則是團隊裡面最小的成員，中文稱為老么，而韓文則是「忙內」，在加上被公司選為「門面擔當」，意指代表團體形象，通常都是最漂亮、最正的；她也還身兼副唱的角色。
起初不被看好 憑藉實力、努力成功證明自己
舒華剛出道時不被看好，甚至受到不少攻擊跟批評，「胖成這樣怎麼可以當偶像」、「(G)I-DLE 需要舒華嗎？」她曾在採訪中提及：「有人曾經跟我說我一定做不到，那是我最低潮的時期。」但她始終沒有放棄夢想、放棄自己，努力控制飲食維持身材，對工作不懈怠，今日才能成功。
綜藝感滿分 性格爽朗直播超Real
除了在舞台上的表現之外，舒華擁有直率、可愛的性格，私底下在個人社群、直播的發言，也屢屢造成話題。舒華直播與粉絲互動、社群媒體也多半以素顏示人，相當親民，與粉絲對談也是直來直往，曾有粉絲問到：「該不會起床還沒離開床吧？」舒華直回：「我躺在床上又怎麼樣，關你什麼事！」
與TWICE子瑜同來自台灣 私下擁有好交情
跟舒華一樣來自台灣在韓國發展的TWICE周子瑜，2019 年兩個人因為共同好友認識，子瑜曾在生日時祝福 (G)I-DLE 演唱會順利；兩人會私約出門開粉絲直播。先前，在(G)I-DLE回歸時，官方社群分享(G)I-DLE與Twice成員的合作Challenge，看到子瑜跟舒華同框熱舞，讓不少粉絲直呼：「這就是夢幻聯動！」
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