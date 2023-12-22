在超商刷卡消費注意了　5銀行限縮在7-11、全家支付方式

中國砍ECFA關稅減讓！台塑企業再喊話政府　兩岸經貿不要只是對抗

▲中國官方21日宣布中止部分ECFA石化產品關稅減讓，台塑企業發出聲明表示兩岸經貿應該加強交流合作，而非對抗或中斷。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲中國官方21日宣布中止部分ECFA石化產品關稅減讓，台塑企業發出聲明表示兩岸經貿應該加強交流合作，而非對抗或中斷。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

中國官方昨（21）日宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，包括丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯等12個石化產業產品。為此，石化公會憂心競爭力將輸日韓，不過經濟部認為對台出口影響有限，財經專家謝金河也說對台灣整體影響小，只有台塑會受到影響。為此，台塑企業今（22）日發出聲明表示部分石化產品的關稅減讓，對台灣很多產業影響很大，並喊話政府兩岸經貿應該加強交流合作，而非對抗或中斷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國官方表示，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，依現行相關規定執行。根據中國官方所提附件，相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

為此，經濟部檢視後指出，受影響相關產品出口至中國情況，今年1-11月對中出口金額約為18億美元，占我國對中出口金額只有1.3％，其中絕大多數（約16億美元）的商品稅率將變成1%或2%，且多數為台商在中國設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用，整體對台灣出口影響有限。

財經專家謝金河也表示，有沒有ECFA其實根本沒有差別，ECFA價值目前是兩岸互動敵意或善意的指標，實質衝擊非常小，若說有影響，首當其衝的也是台塑，對民生一點影響都沒有，但他也認為台塑集團夠大，相信能夠吸收衝擊。

針對中國中止部分石化產品ECFA關稅優惠，台化董事長洪福源表示，對台化會有一定程度的影響，12項當中主要是對二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER的部分，但是台化早就料想到關稅減讓可能有變，因此已經有對策正在處理與因應，強調會想辦法進一步再減輕受影響的程度。

台塑化則回應指出，以丙烯來說，台塑化兩個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16至20萬噸，但現階段主要提供給國內業者為主，過去每個月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯，但現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠並已試車，產量會慢開出，因此影響不大。

石化公會則對外表示，由於石化產業在製程上相關聯性高，因此這次雖中止12相產品項目，但對石化業上中下游都有一定程度的影響，尤其台灣石化產品競爭對手多為日韓，日韓在有FTA關稅減免的優惠下，台灣廠商將失去競爭力，希望政府能積極協商。

台塑集團今日發出正式聲明，表示基於2010年6月起，兩岸在九二共識基礎上，所簽署的《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）對兩岸經濟發展有重大貢獻，但很遺憾大陸即將中止ECFA部分石化產品的關稅減讓，這對台灣的很多產業影響很大。

台塑集團也希望兩岸經貿應該加強交流合作而非對抗或中斷，兩岸關係能夠重回和平發展軌道，兩岸政府能夠對話，儘速協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。


什麼事比陸砍ECFA關稅減讓更重要？王美花：中國石化產業大量擴廠

中國對ECFA出手了！工商界：心理影響大過實質　憂衝擊就業市場

中國砍12項ECFA部分關稅優惠　台化早應對中！石化公會憂失競爭力

中國中止ECFA部分產品關稅減讓　經部：經濟脅迫效果有限　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞