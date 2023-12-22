中國砍ECFA關稅減讓！台塑企業再喊話政府　兩岸經貿不要只是對抗

我是廣告 請繼續往下閱讀
為此，經濟部檢視後指出，受影響相關產品出口至中國情況，今年1-11月對中出口金額約為18億美元，占我國對中出口金額只有1.3％，其中絕大多數（約16億美元）的商品稅率將變成1%或2%，且多數為台商在中國設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用，整體對台灣出口影響有限。
財經專家謝金河也表示，有沒有ECFA其實根本沒有差別，ECFA價值目前是兩岸互動敵意或善意的指標，實質衝擊非常小，若說有影響，首當其衝的也是台塑，對民生一點影響都沒有，但他也認為台塑集團夠大，相信能夠吸收衝擊。
針對中國中止部分石化產品ECFA關稅優惠，台化董事長洪福源表示，對台化會有一定程度的影響，12項當中主要是對二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER的部分，但是台化早就料想到關稅減讓可能有變，因此已經有對策正在處理與因應，強調會想辦法進一步再減輕受影響的程度。
台塑化則回應指出，以丙烯來說，台塑化兩個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16至20萬噸，但現階段主要提供給國內業者為主，過去每個月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯，但現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠並已試車，產量會慢開出，因此影響不大。
石化公會則對外表示，由於石化產業在製程上相關聯性高，因此這次雖中止12相產品項目，但對石化業上中下游都有一定程度的影響，尤其台灣石化產品競爭對手多為日韓，日韓在有FTA關稅減免的優惠下，台灣廠商將失去競爭力，希望政府能積極協商。
台塑集團今日發出正式聲明，表示基於2010年6月起，兩岸在九二共識基礎上，所簽署的《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）對兩岸經濟發展有重大貢獻，但很遺憾大陸即將中止ECFA部分石化產品的關稅減讓，這對台灣的很多產業影響很大。
台塑集團也希望兩岸經貿應該加強交流合作而非對抗或中斷，兩岸關係能夠重回和平發展軌道，兩岸政府能夠對話，儘速協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。