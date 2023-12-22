MLB／山本由伸加大谷翔平薪資達321億　道奇砸錢打造「超級球隊」

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24歲的Miller今年作為新秀在22場先發中取得了11勝4敗的戰績，自責分率 3.76、WHIP 1.102和2.1 的WAR。如今加上12年3.25億美元合約加盟道奇，遭讓球隊投手戰力進一步得到提升。
效力歐力士隊的山本由伸連續兩季奪得投手「四冠王」，包辦勝投、防禦率、三振王、以及最高勝率四大獎項。山本由伸擁有一顆品質優異的速球，平均球速152公里，比大聯盟均速快上3公里左右，且轉速和橫向位移也都高於聯盟平均。
老王牌Clayton Kershaw也仍在市場上，雖然明年3月他就將滿36歲了，他在2023年取得了13勝5敗的戰績和2.46的自責分率，依然夠水準。
而在打線方面，道奇隊上賽季場均得分為5.59分，僅次於亞特蘭大勇士隊的5.85分，J.D. Martinez打出一個亮眼的賽季，三項數據為.271/.321/.572，轟出33發全壘打。不過在大谷翔平加入之後，他們打線的火力還有望更進化。
道奇為此所費不貲，山本由伸這張12年3.25億美元（約101億台幣）的合約，是大聯盟史上最大張的投手合約。而大谷翔平合約更不用說，10年7億美元（約新台幣220億元），已經寫下北美運動史上的最大合約。而這樣重金打造的球隊，能否達到球隊想要的目標，明年賽季就見分曉。
道奇隊在大谷回歸後可能排出這樣的打線：
1. 二壘手 Mookie Betts
2. DH 大谷翔平, LHB
3. 一壘手 Freddie Freeman
4. 捕手 Will Smith
5. 三壘手 Max Muncy
6. 右外野手 Jason Heyward
7. 左外野手Miguel Vargas
8. 中外野手 James Outman
9. 游擊手Gavin Lux