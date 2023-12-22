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RJ阿傑被爆劈腿首發聲！「7字藏頭詩」反擊　蔡阿嘎力挺：我最小

▲RJ阿傑被爆劈腿後首發聲，聲明暗藏著7字藏頭詩，連蔡阿嘎也力挺：我最小。（圖／RJ阿傑臉書）
▲RJ阿傑被爆劈腿後首發聲，聲明暗藏著7字藏頭詩，連蔡阿嘎也力挺：我最小。（圖／RJ阿傑臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

YouTuber「RJ廉傑克曼」阿傑近日被女Coser指控，稱他有交往4年的女友，但是卻背著女友和多名女性發生關係，其中一句「不到8公分」引起網友熱議。事隔一周，今（22）日RJ終於發聲，其中第一段落的「藏頭詩」立刻被發現，寫著「我才不止八公分。」

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▲原PO好奇「台灣哪一位男YouTuber最帥」，貼文一出，網友全喊「RJ廉傑克曼」阿傑，大讚「比藝人還帥」。（圖／翻攝自阿傑IG）
▲RJ被控劈腿沉默將近一周，發出律師聲明。（圖／翻攝自阿傑IG）
面對女Coser的指控，RJ沉默將近一周，今日首度在臉書上對此事發聲，他一連發出兩篇個人聲明及律師聲明，其中個人聲明提到，因為他人在國外，短短幾天收到許多訊息，很抱歉因私事佔了新聞版面，盼謠言止於智者。仔細一看，7句文字的首字隱藏著「藏頭詩」，組起來就是一句「我才不止八公分。」

此外，律師聲明中提到，此事屬於私領域且是事實不盡相同，對於在社群上辱罵他及惡意中傷的言論，RJ將委託律師提起訴訟，維護自身權益。

好友蔡阿嘎也在貼文下留言力挺，「全台灣都知道~整個樂團我最小！我都不只8公分了好嗎？工三小？」RJ的藏頭詩也掀起網友討論，「連澄清都這麼有梗」、「愛惜生命 遠離amber」、「一早起來只剩8公分，真的該提告，男性的尊嚴都沒了」、「看起來說了什麼但也沒什麼」、「好個藏頭詩」。

▲▼RJ今日發出聲明稿反擊。（圖／RJ阿傑臉書）
▲▼RJ今日發出聲明稿反擊。（圖／RJ阿傑臉書）
▲▼RJ今日發出聲明稿反擊。（圖／RJ阿傑臉書）
 
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