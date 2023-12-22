RJ阿傑被爆劈腿首發聲！「7字藏頭詩」反擊 蔡阿嘎力挺：我最小
YouTuber「RJ廉傑克曼」阿傑近日被女Coser指控，稱他有交往4年的女友，但是卻背著女友和多名女性發生關係，其中一句「不到8公分」引起網友熱議。事隔一周，今（22）日RJ終於發聲，其中第一段落的「藏頭詩」立刻被發現，寫著「我才不止八公分。」
記者薛羽彤／綜合報導
面對女Coser的指控，RJ沉默將近一周，今日首度在臉書上對此事發聲，他一連發出兩篇個人聲明及律師聲明，其中個人聲明提到，因為他人在國外，短短幾天收到許多訊息，很抱歉因私事佔了新聞版面，盼謠言止於智者。仔細一看，7句文字的首字隱藏著「藏頭詩」，組起來就是一句「我才不止八公分。」
此外，律師聲明中提到，此事屬於私領域且是事實不盡相同，對於在社群上辱罵他及惡意中傷的言論，RJ將委託律師提起訴訟，維護自身權益。
好友蔡阿嘎也在貼文下留言力挺，「全台灣都知道~整個樂團我最小！我都不只8公分了好嗎？工三小？」RJ的藏頭詩也掀起網友討論，「連澄清都這麼有梗」、「愛惜生命 遠離amber」、「一早起來只剩8公分，真的該提告，男性的尊嚴都沒了」、「看起來說了什麼但也沒什麼」、「好個藏頭詩」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁