面對貪污不法　賴清德返本命區宣示：民進黨選擇正派、硬派、清流

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現場包括台南市長黃偉哲、立法委員候選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇及多位黨公職，更邀請台灣首位棒球女裁判、民進黨不分區立委候選人劉柏君和在地不分區立委候選人陳右欣等人到場參與。
賴清德說，今天是環島拼圖「唱土地的歌，拼咱的希望」第二天，看到大家情義相挺非常感動，對他來說，台南就像台灣人講的「起家厝」；他提到，當年為了從醫來到台南求學，執業也從台南開始，1996年台灣面對中共文攻武嚇的飛彈危機，讓他決定踏入政治、競選公職，在台南30多年來的生涯，無論行醫還是從政，都與台南緊緊相連在一起。接著，他用深深一鞠躬，感謝鄉親的疼惜與栽培。
賴清德指出，府城台南是台灣的文化古都，這幾年在眾多科技產業進駐投資下，蛻變成大南方的科技重鎮，未來他會在大南方科技S廊帶計劃下，支持台南成為聞名全球的「文化首都，科技新城」。
第一，賴清德提到，要打造台南成為世界的「科技新城」，台積電在南科，發展成熟且深具競爭優勢的製程，成功改變台灣南部的產業結構，已是台灣大南方的科技重鎮。此外，這幾年在總統蔡英文領導之下，積極推動的大南方科技S廊帶計劃，帶動三大南移「產業移動、人才移動、投資移動」，大南方科技S廊帶計畫不但將帶領台南與南科邁向高峰，也會持續翻轉大南方，讓台灣南北平衡、均衡台灣不再是口號。
賴清德指出，第二、要打造台南成為世界的「文化首都」，為讓台南文化建設好上加好，他鄭重宣布全力支持台灣歷史博物館第二期擴建計畫及擴大鹽水岸內糖廠影視園區，不但會增強其服務功能，還要協助台灣優質影劇的發展；他相信，一座偉大的文化首都，絕對是一座能讓市民安居樂業的城市，未來他會全力支持台南各項建設，讓台南成為人人稱道、國際水平的宜居城市，同時也會支持交通改善，全力支持台南捷運藍線和綠線優先推動。
賴清德表示，他還會支持醫療升級，未來將全力支持成大沙崙醫院擴建，提升大台南地區兒少醫療量能，也擴展成生醫園區，成為南台灣醫學重鎮。此外，也確保不會缺水，將全力支持曾文南化聯通管工程、台南海水淡化計畫，以及永康再生水、安平再生水、仁德再生水等各項再生水工程，滿足台南產業再進步的用水需求。
賴清德呼籲，要完成這樣的願景，一個過半的國會很重要，為了台南未來的希望，大家再拚一次，守護台南民主聖地光榮傳統。
賴清德表示，這場選舉走到現在，可以清楚看到在野黨，持續用抹黑、扭曲的手段，刻意攻擊台南，這對台南所有鄉親非常不公平，「面對任何貪污不法，民進黨只有一個選擇，就是選擇正派、硬派、清流」。
他強調，未來他擔任總統，會用最高標準來面對弊案，讓黑、金、槍、毒、詐，無所遁形、沒有容身之地，選舉剩22天，現在開始要全體總動員，為了台灣的民主自由，特別回來台南懇求鄉親再拚一次，「2號賴蕭配一票、立委台南隊一票、政黨票6號民進黨一票。三票民進黨，票票護台灣」。
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