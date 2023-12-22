▲LDCT篩檢普及早期肺癌倍增，復發率卻逼近6成？ 免疫治療PD-L1抑制劑破壞腫瘤障眼法

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採訪報導／郭家和
肺癌成臺灣新國病！ 早期肺癌發生比例與風險因子據111年十大癌症死因統計，肺癌一年造成10,053人死亡1，死亡率高居十大癌症首位，且依最新110年癌症登記報告，肺癌發生率也一舉躍上首位，可謂為「臺灣新國病」。肺癌存活率與診斷期別相關，肺癌早期偵測計畫關篩檢找出的新增肺癌患者，有高達85%2屬於早期肺癌，在可預見的未來，初診斷肺癌期別為早期的比例會越來越高。然而，早期肺癌即使在手術切除後仍面臨不同程度復發風險，因此如何降低術後復發是目前及未來重要照顧早期肺癌病患的課題。
臺北醫學大學附設醫院胸腔內科蕭世欣主任表示，吸菸、肺結核病史、空污懸浮微粒、致癌物質如氡氣暴露等，皆為已知的肺癌風險因子，但不抽菸罹患肺癌─尤其是罹患肺腺癌的女性比例逐年增加，其背景原因尚未能明確解釋。在無法瞭解「不抽菸罹患肺癌」的關鍵原因之前，透過低劑量電腦斷層LDCT早期偵測肺癌、依據癌症期別及個人化檢測，採取對應的術後輔助治療，以降低復發風險，是改善肺癌整體存活的關鍵。
第2、3期患者3-6成恐2年內復發！ 手術後輔助治療是早期肺癌預後關鍵之一手術切除是治療早期肺癌的首要方式，然而蕭世欣醫師指出，即使從影像學判斷手術後病理報告顯示肺癌腫瘤已完整清除，仍可能有微量癌細胞在手術前或手術中流入血液或微循環中，跑到附近其他器官，造成後續手術後復發甚至轉移。早期肺癌復發率平均都有1到4成左右，其中第2期與第3A期更有30-60%，恐在2年內面臨復發風險3，且期別越往後者復發風險越高，預後愈不理想，只要屬於1B期以上的肺癌，都建議接受輔助治療。
蕭世欣醫師表示，為降低早期肺癌復發風險，過去二十年所採取的術後輔助標準治療是以化學治療為主，但僅能延長整體存活率約5.4%。近年肺癌標靶治療及免疫治療皆不斷進展，術後輔助治療的選擇增加，透過檢測基因突變與免疫檢查點表現，有機會找到更有利的輔助治療方式。
「目前為止，早期肺癌接受術後化療仍是標準治療，是否可以加入標靶治療或免疫治療，則取決於基因表現與免疫檢查點PD-L1表現量。通常PD-L1表現量愈高，免疫治療的好處愈大！」蕭世欣醫師建議，早期肺癌患者可提早與醫師討論是否檢測免疫檢查點PD-L1表現量，瞭解自身適合的輔助療法，為對抗肺癌長期戰線作好準備。
阻斷腫瘤剎車最佳可降55%復發率！ 免疫治療PD-L1抑制劑助早期肺癌拚治癒免疫治療為何能夠降低肺癌復發？蕭世欣醫師解釋，癌細胞會抑制人體免疫細胞調控，導致失去攻擊癌細胞的功能。免疫療法中的免疫檢查點PD-L1抑制劑，其可阻斷腫瘤踩住免疫系統的「剎車」，破壞腫瘤的免疫逃避、喚醒殺手T細胞，讓被抑制的免疫系統重新活化，得以偵測潛藏在體內極微量的癌細胞，將之殺除或抑制其不再增長，產生降低癌症復發的作用。
蕭世欣醫師指出，免疫治療從一開始用在第4期肺癌，現今在早期肺癌如第2期、甚至部份第3期肺癌亦證實其治療優勢。大型臨床試驗顯示，手術後接受標準輔助化療後再接受約1年的PD-L1抑制劑作為輔助治療，可幫助肺腫瘤具PD-L1表現的患者降低3成以上的復發率，而PD-L1高表現量的患者，更有機會降低復發風險5成5以上，突破過往早期肺癌輔助治療的治療瓶頸。
免疫檢查點PD-L1抑制劑是近年癌症治療的重要突破，美國癌症治療指引《NCCN》已將PD-L1抑制劑納入輔助治療指引中。蕭世欣醫師表示，無相關關鍵致癌基因突變的肺癌都在免疫治療的範疇內，新的臨床試驗證據問世，代表治療觀念應隨之更新，尤其第2期、第3期等早期肺癌接受精準輔助治療的效益，在肺癌高發生率的世代，將是防復發、拚治癒之利器。
未來肺癌5年存活率拚翻倍？ 術前及早瞭解免疫PD-L1表現「從健保資料庫來看，早期肺癌從過去10-20%，現在已佔所有肺癌30%以上，在低劑量電腦斷層等工具幫助之下，甚至可以找出『零期』肺癌！而臺灣的未來目標是肺癌的5年存活率翻倍，如何早期偵測、降低復發正是關鍵！」
蕭世欣醫師提醒，預防肺癌最重要的原則包括遠離已知風險，如抽菸、致癌物質暴露等，此外，平時應建立健康的生活習慣。符合高風險者或有家族史者，可依早期肺癌偵測計畫進行篩檢。一旦發現早期肺癌，可於手術前後諮詢醫師，以及早瞭解自身癌症基因與免疫檢查點表現量，與醫師討論最適合的精準輔助治療，擬定個人化的治療方針，將肺癌復發風險降到最低。
參考資料：
1. 見衛生福利部111年國人死因統計結果：https://www.mohw.gov.tw/cp-16-74869-html
2.衛生福利部國民健康署〈肺癌篩檢5分鐘還沒參加看過來〉：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4705&pid=173823.StageII-IIIA(TNM7thedition/selectstageII-IIIB(TNM8thedition)；(1).Clinicalcutoff:21January2021.LR,locoregional.aPost-hocdescriptiveanalysis.Felip,etal.ESMOPresentation.2021;(2).HottaK,MatsuoK,UeokaH,KiuraK,TabataM,TanimotoM.JClinOncol.2004Oct1;22(19):3852-9.(3).Sasaki,H.,Suzuki,A.,Tatematsu,T.,Shitara,M.,Hikosaka,Y.,Okuda,K.,Moriyama,S.,Yano,M.,&Fujii,Y.(2014).Prognosisofrecurrentnon-smallcelllungcancerfollowingcompleteresection.Oncologyletters,7(4),1300–1304.
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