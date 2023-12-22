▲中風後不失能更要積極治療！防肢體痙攣成關鍵！

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別忽略腦中風後的抗戰！認識失能主因－肢體痙攣
奇美醫學中心神經內科謝孟倉醫師解釋，由於肢體動作是由腦細胞所控制，一旦腦細胞受損或壞死，就可能無法有效控制肌肉，進而出現痙攣現象。此外，中風後若沒有積極復健與治療，長時間處於未活動狀態，也會讓相關肌肉組織、關節等僵化，產生肢體痙攣。
中風後發生肢體痙攣的比例相當高，有將近4成甚至超過一半的病患，可能在中風後的一週或數月後發生。
肢體痙攣造成生活行動受限，侵蝕生活品質
常見的肢體痙攣表現包含拳頭緊握、手肘彎曲、手腕內彎、肩膀內收以及足部內翻、腳趾屈曲等。一旦出現這些症狀，就可能造成生活、行動受限。謝孟倉醫師說，病患連吃飯拿筷子湯匙、穿衣服、沐浴等，都會變得困難，甚至因為關節長期彎曲，也會讓病患抱怨有痠痛問題；天氣變冷、早上睡醒時，也容易有疼痛感，影響睡眠、情緒，生活品質愈來愈差。
復健＋藥物 雙管齊下成肢體痙攣新解方
別以為中風後疼痛、肢體硬梆梆是正常的現象，若沒有積極介入處理肢體痙攣，可能衍生後續關節變形，釀成失能風險。謝孟倉醫師指出，治療中風除了預防再次中風，還要預防失能，讓生活品質更好。希望在早期開始出現輕微痙攣症狀時，就開始積極以復健或藥物治療避免後續進展成失能。
因此建議在中風發生當天，即開始復健治療。包括被動關節運動，讓治療師或照護者，幫助病患的四肢伸展。如果真的不舒服或是太緊繃，也能先藉由熱敷放鬆再開始。
除了積極復健治療，還可以配合藥物治療，像是肌肉鬆弛劑，不過因為是全身性藥物，無法作用特定肌肉，容易有全身無力、嗜睡等副作用。據目前臺灣治療指引建議，使用肉毒桿菌素注射治療放鬆肌肉，讓肢體及早恢復較為軟Q狀態，能讓復健效果更加倍。呼籲患者若有疑似肢體痙攣的症狀要提高警覺，以藥物與非藥物治療並行，恢復肢體功能。
古稀之年的爺爺中風後還更壯？！及早接受完善治療是關鍵
謝孟倉醫師分享，一位70多歲的爺爺中風後，慢慢瞭解培養運動習慣的重要性，積極配合醫囑復健治療。因此在初期出現肌肉關節緊繃時，就開始施打肉毒桿菌素。積極治療後，他的肢體活動快速恢復，可以認真配合復健，還能規律到健身房運動。讓醫師訝異的是「爺爺在規律回診時，竟然發現他的手臂練得比我還粗！」不只是肢體痙攣的問題解決，以前抱怨的痠痛、緊繃，也在積極治療、積極運動下，慢慢恢復甚至比以前更健壯，同時心肺功能也改善很多。
中風後「減緩失能」風險！積極面對肢體痙攣
中風後減緩失能的風險，積極面對肢體痙攣，儘早接受完善的治療計畫，有機會恢復自理能力，減少照護者負擔，也減少個人、社會的經濟負擔。若想瞭解更多中風後的照護資訊可以搜尋「台灣腦中風學會」參考「腦中風中長期照護衛教手冊」，讓生活重回軌道。
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