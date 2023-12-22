中市法制局抽驗防蟎寢具　防蟎效果差異大

我是廣告 請繼續往下閱讀
法制局長李善植說，由於目前國內織品相關法規並無「防蟎」的名詞定義，也沒有相關國家檢驗標準，因此這次檢測參採市場上常用的日本JIS L 1920標準所訂定的纖維製品防蟎性能試驗方法，以「忌避試驗」來進行防蟎效果檢測，檢測所得的忌避率數值越高，代表防蟎效果越好。
李善植說，此次依專業機構檢測結果忌避率最高的是「HOLA純棉防蟎抗菌枕套」，數值達38.7%；但有2款商品數值僅4.7%、最低甚至到2.2%。經請5家廠商提出說明，其中「美德耐依眠適防蟎枕套」的廠商因無法提供檢驗報告，已自主下架回收產品；其餘4家廠商自提檢測報告的防蟎數值雖高於此次檢測結果，但檢視廠商的送驗日期是在107年至112年5月間；因此，兩者檢測數值產生差異，可能與商品待售時間較久導致防蟎藥劑效果衰減或因檢測方法不同有關。由此可知，商品標示防蟎未必有良好穩定的防蟎效果。
為保障消費者權益，法制局呼籲廠商銷售防蟎商品時，宜揭露其防蟎測試結果及最佳防蟎效期；同時建議主管機關研訂織品防蟎標示的國家標準，讓廠商有所依循。
另在商品成分標示部分，法制局指出，此次5款枕頭套經專業檢驗機構依國家標準CNS 2339-2檢測實際纖維成分及含量，檢測結果與商品標示均相同。但有關商品包裝標示，經市府經濟發展局依商品標示法及織品標示基準檢視，發現其中2款商品的洗燙處理方法標示疑似不符規定，已移請業者所在地主管機關進一步查處。
法制局消保官表示，此次購樣檢驗的5款枕頭套雖都能夠忌避部分塵蟎，但忌避率數值高低落差甚大，因此消費者選購防蟎商品時，建議選擇有清楚標明商品防蟎製程及防蟎效果的商品，並注意商品外包裝及本體附縫標籤(洗滌標)是否清楚標示廠商基本資料、原產地、成分及洗燙處理方法等資訊。更重要的是，定期清洗更換寢具用品，才是預防塵蟎或細菌的最好方法。