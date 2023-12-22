台南永康大灣路試辦取消兩段式左轉 康橋大道平交道23日啟用

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台南市警察局永康分局表示，因取消兩段式左轉成效良好，市府再擇永康區大灣路段及富強路一段試辦第二階段，塗銷內側禁行機車標字，開放機車行駛內側車道，及各路口直接左轉，同時也會保留機車待轉區，以供有兩段式左轉習慣的駕駛人繼續使用；另外本次試辦路段中，要特別留意大灣路與永大路口，由永大路南北方向欲左轉大灣路之機車騎士，依舊要遵守兩段式左轉之規則。
永康分局交通組長葉敏旭表示，試辦期間騎乘機車應注意「提前變換到內側車道後再左轉」、「在變換車道前應提早使用方向燈並注意後方來車」等安全觀念，分局會利用社區活動、學校集會及社群媒體等加強宣導，特別提醒因用路習慣改變，行駛於內側車道之汽車，切勿有逼車、迫近等危險行為。
永康分局指出，東橋地區發展迅速，人口數成長，車流量湧現，每逢上、下班尖峰時段，欲前往鹽行地區或國道1號方向，民眾常利用四叉巷平交道兩側道路，但因寬度狹窄，會車不易，常造成回堵且事故頻繁，康橋大道平交道啟用後，期待能解決燃眉之急，藉此打通東橋地區任督二脈。另外為因應四叉巷平交道永久封閉，在東西向進入四叉巷平交道道路，於東橋一路與康橋大道口、中正二街及中正二街336巷口等2處，各設置「指65標誌」(此路不通標誌)，以提醒用路人改道行駛，避免不慎闖入而衍生事故。
永康分局長甘炎民呼籲，試辦取消兩段式左轉期間，民眾遵守用路交通規則，並針對試辦路段指派員警加強巡查及違規取締，避免駕駛人不當開車行為，影響其他用路人生命及財產安全，另行經康橋大道平交道周邊道路，應注意交通標誌、號誌指示行駛，避免事故發生。讓民眾行經本轄道路能無後顧之憂。