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台南永康大灣路試辦取消兩段式左轉 康橋大道平交道23日啟用

▲永康區大灣路段及富強路23日零時起試辦取消兩段式左轉（圖／台南市警察局永康分局提供）
▲永康區大灣路段及富強路23日零時起試辦取消兩段式左轉（圖／台南市警察局永康分局提供）

記者陳銘洲/台南報導

台南市中西區試辦取消兩段式左轉成效良好，23日零時起再擇永康區大灣路段及富強路一段試辦第二階段取消兩段式左轉；另四叉巷平交道深夜零時封閉，康橋大道平交道23日早上六時起正式通車啟用。

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台南市警察局永康分局表示，因取消兩段式左轉成效良好，市府再擇永康區大灣路段及富強路一段試辦第二階段，塗銷內側禁行機車標字，開放機車行駛內側車道，及各路口直接左轉，同時也會保留機車待轉區，以供有兩段式左轉習慣的駕駛人繼續使用；另外本次試辦路段中，要特別留意大灣路與永大路口，由永大路南北方向欲左轉大灣路之機車騎士，依舊要遵守兩段式左轉之規則。

▲四叉巷平交道深夜零時封閉，正式走入歷史，康橋大道平交道23日六時起正式通車啟用（圖／台南市警察局永康分局提供）
▲四叉巷平交道深夜零時封閉，正式走入歷史，康橋大道平交道23日六時起正式通車啟用（圖／台南市警察局永康分局提供）
永康分局交通組長葉敏旭表示，試辦期間騎乘機車應注意「提前變換到內側車道後再左轉」、「在變換車道前應提早使用方向燈並注意後方來車」等安全觀念，分局會利用社區活動、學校集會及社群媒體等加強宣導，特別提醒因用路習慣改變，行駛於內側車道之汽車，切勿有逼車、迫近等危險行為。


永康分局指出，東橋地區發展迅速，人口數成長，車流量湧現，每逢上、下班尖峰時段，欲前往鹽行地區或國道1號方向，民眾常利用四叉巷平交道兩側道路，但因寬度狹窄，會車不易，常造成回堵且事故頻繁，康橋大道平交道啟用後，期待能解決燃眉之急，藉此打通東橋地區任督二脈。另外為因應四叉巷平交道永久封閉，在東西向進入四叉巷平交道道路，於東橋一路與康橋大道口、中正二街及中正二街336巷口等2處，各設置「指65標誌」(此路不通標誌)，以提醒用路人改道行駛，避免不慎闖入而衍生事故。

▲試辦路段指派員警加強巡查及違規取締，避免駕駛人不當開車行為，影響其他用路人生命及財產安全（圖／台南市警察局永康分局提供）
▲試辦路段指派員警加強巡查及違規取締，避免駕駛人不當開車行為，影響其他用路人生命及財產安全（圖／台南市警察局永康分局提供）
永康分局長甘炎民呼籲，試辦取消兩段式左轉期間，民眾遵守用路交通規則，並針對試辦路段指派員警加強巡查及違規取締，避免駕駛人不當開車行為，影響其他用路人生命及財產安全，另行經康橋大道平交道周邊道路，應注意交通標誌、號誌指示行駛，避免事故發生。讓民眾行經本轄道路能無後顧之憂。

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