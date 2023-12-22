MLB／洛杉磯道奇休賽季大肆補強 下賽季將擺豪華先發輪值陣容
今（22）日洛杉磯道奇宣布以一紙12年3.25億美金（約新台幣101億），簽下日籍強投山本由伸，道奇隊在先前就以10年7億美金（約新台幣220億）網羅大谷翔平，加上與光芒交易案獲得的Tyler Glansnow，明年道奇隊的先發輪值戰力預計將會有大谷翔平、山本由伸、Walker Buehler、Tyler Glansnow、Bobby Miller，相較起去年的先發輪值將會更加完整。
記者張志宇/綜合報導
道奇隊在去年國聯分區季後賽，遭亞利桑納響尾蛇以4比0橫掃出局，其中被外界點出的球隊最大問題就是在先發輪值，而休賽季在Clayton Kershaw確定成為自由球員，Julio Urías因家暴遭禁賽，歸隊時間未定的情況下，道奇隊透過自由市場以及交易案大大補強先發輪值。
道奇隊先是以7年10億美金簽下大谷翔平，隨後用交易案的方式和光芒換來Tyler Glansnow並以5年1.365億美元續約至2028年，今再以12年3.25億美金簽下山本由伸，加上明年Walker Buehler將傷癒歸隊，以及今年投出好表現的新秀Bobby Miller，雖大谷翔平遭遇右手肘韌帶撕裂傷，未來在道奇是否會擔任先發還是未知數，但依帳面上的陣容來看道奇的先發輪值將較起上賽季將完整不少。
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