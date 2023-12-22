張鈞甯同框「前緋聞男友」！低溫10度秀美腿站台：我的小鮮肉也在
張鈞甯今（22）日出席百萬家居品牌在台中的活動，除了大方認愛與馬來西亞導演柯汶利相戀中；值得注意的是，張鈞甯的「前緋聞男友」王資閔（Jimmy）也在現場，但他其實是張鈞甯的「親表弟」、家居品牌執行長，張鈞甯不懼低溫10度寒冷，秀性感美腿替親友站台：「我的小鮮肉也在呀！」
記者黃雅琪／台中報導
張鈞甯曾被週刊拍到，與一名小鮮肉同桌聊天，兩人發現被跟拍後隨即從後門溜走。其實該男子是張鈞甯的親表弟王資閔，同時也是半公益藝術團體「奏出福爾摩沙音樂協會」（Playing for Formosa）創始人之一。今日張鈞甯穿著全黑斜肩禮服出席家居品牌活動，曾被誤會是她緋聞對象的表弟王資閔，身為品牌執行長也親臨現場，為媒體們導覽。
張鈞甯坦言自己長年在外工作，因此對於最令她安心的家很有要求：「我幾乎都在外面工作，家裡陳設對我很重要，一定要舒適有功能性。」她認為只要在舒服的空間裡面，做什麼都很有儀式感：「廚房大家一起做菜氣氛很好。」她強調，沒有換衣服絕對不能坐床上，也不能在床上吃東西：「我廚藝一般般，拿手菜是紅燒鯧魚、滷肉，（錄影時）謝霆鋒吃過。」
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