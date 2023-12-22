NBA／被問到在勇士的最後一季　Jordan Poole：下一個問題

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Poole在那一天之後，很敬業地從沒因此缺席過訓練或比賽，也沒有要求球隊進行任何相關的懲處。直到他被交易到華盛頓巫師，球隊中鋒Kevon Looney稱讚道：「他處理得很專業。」
回答自己在勇士的時光，Poole認為自己收穫不少，「我學到了很多，你不能再要求更多了，獲得了冠軍，並與一些有史以來最出色的球員一起打球，和Andrew Wiggins這樣的球員搭檔，遇到了一些很棒的人，球隊工作人員人很好。這是一次很棒的經驗，也是你這一生都在期待的經歷，明白了贏得總冠軍需要付出些什麼。」
之後Slater不可避免地問了Poole關於那一拳的問題，後者也簡短地回應或表達自己不願回應。
Ｑ：如何看待你在勇士的最後一季以及事情是如何走向負面的結局？
Ａ：下一個問題（Next question）。
Ｑ：對於這一切的發生是否感到遺憾？
Ａ：不 。
Ｑ：你對勇士隊處理的方式感到不滿嗎？
Ａ：我可以誠實地說，我沒有考慮過這個問題，我並沒有對此想太多。
Ｑ：這段經歷給你帶來了些什麼？
Ａ：我學到了堅韌。在那支球隊中，你經歷瞭這麼多媒體關注，遇到各種各樣的事情。這讓我明白自己有能力可以承受更多。