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《京城怪物》是好人還壞人　朴敘俊第1集「1句關鍵台詞」道出人性

▲朴敘俊、韓韶禧（又譯：韓素希）主演的《京城怪物》開播，劇中怪獸人人都怕，但牠為了愛人，努力跟壞人對抗。（圖／Netflix）
▲朴敘俊、韓韶禧（又譯：韓素希）主演的《京城怪物》開播，劇中怪獸人人都怕，但牠為了愛人，努力跟壞人對抗。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

Netflix影集《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧（又譯：韓素希）主演，今（22）日正式開播，故事定義上的「好魔王」、「壞魔王」都是角色們身邊的「重要愛人」，那他們到底是好人還是壞人？從趙漢哲、朴敘俊的一問一答的台詞中，就能找到答案。

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以下有劇透！慎入！！！！

▲《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧主演。（圖／Netflix）
▲《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧主演。（圖／Netflix）
《京城怪物》故事講述1945年的春天，張泰尚（朴敘俊 飾）莫名被委託任務，他要在櫻花飄落前，幫石川先生（金度賢 飾）找到「失蹤的小三」，於是潛入甕城醫院，展開危險重重的找人任務，途中意外發現「京城怪物」是無辜婦女被迫變異成的怪獸，牠失去判斷能力，為了保命開始濫殺無辜，但也為了愛人對抗惡勢力；操作這一切的人，與石川的老婆正宮前田夫人脫離不了關係。

第一集中，張泰尚為了保命努力達成任務，更找上素未謀面的「密探」父女檔尹重遠（趙漢哲 飾）、尹采玉（韓韶禧 飾）協助，因為彼此都不認識，尹重遠聯手前先是問了張泰尚：「貸主，你是好人還是壞人？」張泰尚笑了笑回覆：「我只是...真心想生存下來的人。」首集的這一句台詞，便直接點出《京城怪物》的關鍵主軸。

事實上，好人、壞人的定義，其實都是因人、事、物而異，壞人從來都不會覺得自己是壞人，從大眾的定義上亦都是「他對我好，那他就是好人；對我不好，他就是壞人」。套在故事中的張泰尚、「京城怪物」，甚至是正宮前田夫人身上來看，他們僅是為了保命、為了愛人、為了活下去、為了留住丈夫的心，而採用利於達成自己目的的方式「做人」，那他們到底是好人，還是壞人？《京城怪物》第一季7集可至Netflix收看；第二季3集明年1月5日登場。

▲朴敘俊自認不是好人也不是壞人，僅是「真心想生存下來的人」。（圖／Netflix）
▲朴敘俊自認不是好人也不是壞人，僅是「真心想生存下來的人」。（圖／Netflix）
▲金秀賢飾演的前田夫人，為了留住愛人的心而做出的舉動，違背了一般人的道德良心。（圖／Netflix）
▲金秀賢飾演的前田夫人，為了留住愛人的心而做出的舉動，違背了一般人的道德良心。（圖／Netflix）
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