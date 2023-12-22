《京城怪物》是好人還壞人　朴敘俊第1集「1句關鍵台詞」道出人性

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《京城怪物》故事講述1945年的春天，張泰尚（朴敘俊 飾）莫名被委託任務，他要在櫻花飄落前，幫石川先生（金度賢 飾）找到「失蹤的小三」，於是潛入甕城醫院，展開危險重重的找人任務，途中意外發現「京城怪物」是無辜婦女被迫變異成的怪獸，牠失去判斷能力，為了保命開始濫殺無辜，但也為了愛人對抗惡勢力；操作這一切的人，與石川的老婆正宮前田夫人脫離不了關係。
第一集中，張泰尚為了保命努力達成任務，更找上素未謀面的「密探」父女檔尹重遠（趙漢哲 飾）、尹采玉（韓韶禧 飾）協助，因為彼此都不認識，尹重遠聯手前先是問了張泰尚：「貸主，你是好人還是壞人？」張泰尚笑了笑回覆：「我只是...真心想生存下來的人。」首集的這一句台詞，便直接點出《京城怪物》的關鍵主軸。
事實上，好人、壞人的定義，其實都是因人、事、物而異，壞人從來都不會覺得自己是壞人，從大眾的定義上亦都是「他對我好，那他就是好人；對我不好，他就是壞人」。套在故事中的張泰尚、「京城怪物」，甚至是正宮前田夫人身上來看，他們僅是為了保命、為了愛人、為了活下去、為了留住丈夫的心，而採用利於達成自己目的的方式「做人」，那他們到底是好人，還是壞人？《京城怪物》第一季7集可至Netflix收看；第二季3集明年1月5日登場。
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