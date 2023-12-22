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白鼻心誤闖北市動物園黑猩猩獸舍！慘遭痛毆暴摔死亡　驚悚畫面曝

▲台北市立動物園日前一隻野生白鼻心誤闖園區黑猩猩獸舍，黑猩猩發現當下立刻展開攻擊，暴摔狂毆白鼻心，讓目睹展場血腥畫面的遊客嚇壞驚呼。（圖／翻攝自黑色豪門企業）
▲台北市立動物園日前一隻野生白鼻心誤闖園區黑猩猩獸舍，黑猩猩發現當下立刻展開攻擊，暴摔狂毆白鼻心，讓目睹展場血腥畫面的遊客嚇壞驚呼。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者賴禹妡／綜合報導

台北市立動物園日前一隻野生白鼻心誤闖園區黑猩猩獸舍，黑猩猩發現當下立刻展開攻擊，暴摔狂毆白鼻心，目睹展場血腥畫面的遊客嚇壞驚呼，24秒影片在網路上瘋傳。園方今（22）日回應，白鼻心於12月13日誤入黑猩猩獸舍，黑猩猩家長「娃琪」為了保護家族成員而試圖驅逐，白鼻心當場死亡無法救治。園方表示，白鼻心誤闖黑猩猩獸舍是30幾年來第一次，事發後已安撫黑猩猩情緒，也會黑猩猩獸舍防護高度，避免可怕意外再度發生。 

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只見影片中，動物園一隻白鼻心闖入黑猩猩的獸舍，而黑猩猩發現後立刻將牠從水中拉上陸地，並高舉白鼻心往地上摔，接著不斷用雙手猛捶白鼻心，隨後更將白鼻心四處拋摔，現場其他黑猩猩也加入攻擊，直到白鼻心一動也不動地躺在草地上。 

不只目睹全程的現場遊客發出驚呼聲，影片曝光後，更引來大批網友關注，不少人嚇壞直呼「為什麼都沒有園區的人來處理，感覺是白鼻心誤闖到黑猩猩園區他們覺得不爽？地盤被侵犯的感覺？還是黑猩猩壓抑太久找到東西來發洩？反正好可怕。」 

▲台北市立動物園一隻野生白鼻心闖入黑猩猩的獸舍，而黑猩猩發現後立刻展開攻擊，暴摔狂毆白鼻心，白鼻心當場傷重死亡。（圖／翻攝自黑色豪門企業）
▲台北市立動物園一隻野生白鼻心闖入黑猩猩的獸舍，而黑猩猩發現後立刻展開攻擊，暴摔狂毆白鼻心，白鼻心當場傷重死亡。（圖／翻攝自黑色豪門企業）
對此，台北市立動物園今日出面回應，由於動物園四周環山，許多野生動物常會在夜間出沒園區，其中就包含白鼻心，常常爬樹運用樹枝當通道在人工建物巡邏覓食。照事發現場推斷，仿岩周圍有白鼻心排遺，推測白鼻心應是藉樹枝攀爬至仿岩高處，卻不小心墜落至黑猩猩獸舍。而黑猩猩老大「娃琪」沒見過白鼻心，當下覺得很害怕，為了保護家族成員，才會試圖攻擊驅逐。 

園方透露，保育員獲報就立即趕到現場安撫黑猩猩情緒，將黑猩猩帶入室內，同時救援白鼻心，但送到救傷中心時，白鼻心已死亡無法救治，隨後轉送家衛所，檢驗是否帶有狂犬病原。保育員也回到黑猩猩展場檢查，是否有其他白鼻心誤闖或可能路線，確認場地安全才讓黑猩猩們回到獸舍。 

台北市立動物園非洲區區長蔡昀陵受訪時表示，事發後隔天「娃琪」的毛依然豎得很高，保持極高警戒心四處巡視領地。根據動物園內服務超過30年的資深員工說法，白鼻心誤闖黑猩猩獸舍是30幾年來第一次。台北市立動物園也強調會再確認黑猩猩獸舍防護高度，防止意外再度發生。 

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