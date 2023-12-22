▲冬至跌到6.7度！　長者、三高當心中風與心臟病急性發作

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▲冬季防寒護心3秘訣。（高雄市衛生局提供）
「出門記得保暖」早晚溫差大，民眾要留意氣溫變化，入睡前可先於床邊備妥防寒衣物，晨起時，先活動四肢、做好暖身，添加衣物保暖後再慢慢起身下床；外出時，可採多層次穿衣，適時調整衣物，善用帽子、口罩、圍巾及手套抗寒保暖，減少溫度變化對健康的危害。
「運動務必暖身」天氣寒冷，晨起運動的民眾可改為室內運動，或是延後運動時間，天暖再出門運動；運動前要做好暖身，暖身時間至少10-15分鐘；運動中要注意水分及能量補給，視身體狀況量力而為，當出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸困難、噁心、冒冷汗等感覺異常症狀，應立即停止運動並休息，若狀況未改善宜儘速就醫，千萬不可輕忽，延誤黃金治療期，造成不可挽回的遺憾。
「力行健康飲食」民眾以食取暖、祛寒溫補時，要避免熱量及鈉攝取過多；用餐後要避免馬上泡湯，至少休息2小時候再入浴泡湯，泡湯時要注意水溫、緩慢入池，泡湯時間不宜超過15分鐘；天冷容易水分攝取不足，造成血液濃稠、血壓上升，民眾切記要多補充水分。
冬至冷空氣來襲，氣溫嚴寒，高市衛生局呼籲民眾多關心家中的長者及慢性病個案，除了做好保暖抗寒措施，也要遵循醫囑定期回診、規律服藥，定期監控血壓，量測並做紀錄，隨身攜帶健保卡及緊急用藥，並留意身體狀況，必要時儘快就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60352
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