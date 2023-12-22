2024經濟「雪融春暖偶寒風」！出口投資消費3在壘　這2風險要注意

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中研院經濟研究所兼任研究員林常青指出，預估明年經濟成長率「保3」時，已將ECFA一波波公布中止項目的負向因素考量在內，此外，也分析出台灣經濟前景「3在壘」及「2風險」等加分與扣分因素。
首先，所謂「3在壘」主要包括出口、投資、消費。明年在全球新興科技繼續強、消費性電子需求活絡挹注下，出口動能可望上揚；而今年遞延投資至明年資訊電子相關產品擴增，加上受惠於綠能與節能減碳設備轉型趨勢；另外，跨境需求暢旺、調漲基本工資與軍公教薪資，以及總所稅免稅額度調高等，皆有助增加民眾可支配所得。
而「2風險」主要聚焦在美國與中國。美國升息遞延效應，降息的拿捏與時間點將成挑戰；中國經濟下行調控、資本外流嚴重、房地產景氣低迷，以及中美科技戰皆為影響關鍵。
此外，在物價方面，由於食物類、娛樂服務類價格漲幅居高，今年消費者物價指數（CPI） 1至11月平均較去年同期年增2.48%，核心消費者物價指數於相同期間則上升2.60%。生產者物價指數（PPI）主要受大宗物資價格下跌影響，累計前11個月較去年同期年減0.56%。預估今年全年CPI與PPI成長率將分別年增2.48%與-0.54%。明年物價漲勢預計將較今年和緩，但消費者物價指數仍遠高於疫前水準，而地緣政治風險和天候等不確定因素，將增添商品類價格波動，預期2024年CPI與PPI成長率分別為1.90%與1.42%。
勞動市場方面，今年前10月平均失業率為3.51%，製造業勞動需求預期將因產業回溫而有所改善，預期今年與明年失業率分別約為3.48%與3.38%。