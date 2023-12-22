閣揆人選考慮郭台銘？侯友宜：希望他在國家大事上扮演重要角色
國民黨總統候選人侯友宜昨接受廣播專訪時說，當選後要組聯合政府，閣揆希望有具有經濟、科技、貿易背景，被認為是在跟鴻海創辦人郭台銘招手。侯友宜今（22）日回到故鄉嘉義車隊掃街，被問及是否會找郭台銘擔任行政院長時，侯友宜說，郭台銘是台灣經濟重要推手，也有很多想法，除了希望與郭台銘並肩作戰外，也希望郭未來在國家大事上扮演重要角色，帶動台灣經濟、佈局全球。
記者余祥／台北報導
侯友宜今日回到故鄉嘉義跑行程、車隊掃街，獲得不少民眾沿途支持，展現嘉義人挺家己人。民進黨總統候選人賴清德今日也回防嘉義，藍綠總統候選人在嘉義隔空比拚。
侯友宜說，他是嘉義人，人親、土親，自己人疼惜自己人，團結第一步就是團結他的家鄉朴子，再到嘉義、到全台灣，不分顏色、黨派，拚台灣安定、國家安全、人民安心。
至於綠營大咖今日也都到嘉義，是否擔心被侯友宜超車，侯友宜說，最重要的是有無以人民為念，大咖都不如人民大咖，以民為天，人民最大、他們最小，用謙虛心情，看待人民要求。有關時代力量立委今爆侯友宜收受財團人頭政治獻金，侯友宜說，他的政治獻金都有向監察院申報，一切合法，可接受檢驗。