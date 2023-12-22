庹宗康消失《營業中》主持群原因曝！炎亞綸不現身「先處理事情」
姚元浩、郭泓志、吳映潔（鬼鬼）、莎莎、浩子、張立東主持的實境節目《嗨！營業中》第三季明（23）日晚首播，日前卡司不見節目靈魂人物庹宗康、炎亞綸，令粉絲錯愕。今天節目舉辦開播記者會，也親自解釋庹宗康消失主持群原因，張立東表示，「因為我們這一季真的太累了，他膝蓋比較沒有那麽好，又要太早起來，我們當然不希望他做一休二。」製作單位好看娛樂也解釋「需要他的時候還是會出現」。至於因陷MeToo風波退出節目的炎亞綸，鬼鬼則直白說「他不會驚喜現身，他先處理他的事情」，並說大家都想念他。
記者黃盈容／台北報導
實境節目《嗨！營業中》深受觀眾喜愛，全新第三季找回鬼鬼、浩子回鍋，並加入新血「前大聯盟棒球好手」郭泓志，一同挑戰「移動營業」，每一次都要在不同地點工作，適應不同環境場域的狀況，精彩度激增。只可惜未見過去節目靈魂人物庹宗康在主持群名單，今天郭泓志說溜嘴，「康哥不是有來，他還是有來錄啊」。張立東則透露，因要早起，加上庹宗康膝蓋不好，才沒在主持名單中，但好看娛樂也補充，庹宗康上一季是督導的角色，「有需要他的時候還是會出現，他一樣是《營業中》的一員。」
而6月被爆性醜聞遭檢警查辦的炎亞綸，被檢方日前依《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像等2項罪名起訴。昨天開庭表示盡最大的誠意跟努力，讓雙方和解。觀眾們都很期待能看炎亞綸驚喜現身，今天好友鬼鬼直接潑冷水稱「他不會（現身）！因為他先處理他的事情，要完整、完美的處理完，希望大家都祝福他，可以處理完他的事情，我們都很想念他！」
首次加入《嗨！營業中》的郭泓志面對很吵的夥伴們，坦言已經習慣了，不過他似乎相當在意被姚元浩碎念，還放話「我先預告我也是會兇的！」他自認加入後可看性大大提升，「我跟你講，精彩度一定超標的啦！還有我顏值也超標！」
日前知名球星大谷翔平宣布加盟洛杉磯道奇隊，並簽下了10年7億美元（約新台幣220億元）的天價合約，當天正在錄製《嗨！營業中》的郭泓志一早看到新聞，就拉著姚元浩，嚷嚷「你有看那個簽約金？太扯了啦！」郭泓志嘆「我如果簽到合約，一年50就好了啦！」姚元浩則一旁笑說「我給你50塊啦」，還爆料郭泓志很愛做「手指復健」玩寶可夢手遊，全場笑翻。
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