李亦伸專欄／勇士運氣真不錯　丟了嘴綠賺到Trayce Jackson-Davis

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少了嘴綠，勇士有點幸運，也很有收穫。
過去兩場比賽勇士23歲206公分菜鳥中鋒Trayce Jackson-Davis替補上場，意外打出絕佳好球，幫助勇士鞏固內線、保護籃板、同時製造很多進攻端驚喜。
過去兩戰Trayce Jackson-Davis場均替補出賽23.5分鐘，每場可以貢獻12分+10.5籃板，投籃命中率5成9。除了最近兩場比賽，Trayce Jackson-Davis今年球季前15場比賽根本不在勇士輪換陣容，除了主打垃圾時間，就是偶而上場頂一下犯規主力。
Trayce Jackson-Davis有速度、能擋拆順下接應、攻擊籃框，籃板好、防守強硬，所有球路、功能、作用、身高都能馬上在勇士體系發揮作用。
「我們能在2023新人選秀會第二輪57順位選到Trayce Jackson-Davis，運氣真是不錯」勇士射手Klay Thompson為Trayce Jackson-Davis出色替補表現做了最佳詮釋。
Klay Thompson如此形容Trayce Jackson-Davis打球風格，「Trayce Jackson-Davis這小子抓籃板球，都快要跳到球場外，他的力量和彈跳、爆發力、拚勁，就是我們需要的元素。」
如果嘴綠持續出賽，勇士也不會這麼早發現Trayce Jackson-Davis似乎可以擺進主要輪換，如果嘴綠沒有禁賽，勇士也不會另外找到出路和生命力。
生命自己會找到出路，Trayce Jackson-Davis正在成為開季以來勇士最大驚喜和禁區支柱。
嘴綠禁賽缺陣這四場球，勇士內線三名主要輪換，208公分替補大前鋒Dario Saric表現更出色、進攻投籃更穩定，效率奇高。206公分替補中鋒Trayce Jackson-Davis速度更快，攻防、籃板、身高對抗更有交率，先發中鋒Kevon Looney最近四場比賽上場時間、角色、決勝期都不在場上，幾乎被兩名替補完全取代。
Trayce Jackson-Davis接下來會得到更多上場時間和戰術角色，擁有強硬身體素質和對抗性，籃板好、擋拆後吃餅能力更出色，更重要的是速度更快、協防更迅速，對位、防守、補防能力都符合勇士需求。
勇士今年有6場領先12分以上比賽被翻盤，其中有兩場一度領先20分，勇士輸在下半場或第四節，主要病因就是防守對位和速度都跟不上，勇士小球主戰陣容需要補上年輕、身高、速度和對抗性，而且進攻接應都必須跟得上節奏。
Trayce Jackson-Davis很有可能就是勇士需要的答案和解藥。
上周我曾說過，「對勇士來說，少了嘴綠或許是好事，因為勇士可以重新思考用人、對位、防守，並且省去雜念和干擾，可以專注在比賽和挖掘板凳潛能，如何在第四節決勝期幫助Stephen Curry解套，同時給Chris Paul創造力更多傳球對象，打出更有對抗性防守，勇士就能改善頻頻被逆轉現況。」
丟了嘴綠，賺到Trayce Jackson-Davis，除了幸運，更重要的是氣勢。
勇士逐漸在找回贏球氣勢和凝聚力，有沒有嘴綠，嘴綠那天才能歸隊，已經不再那麼重要。
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