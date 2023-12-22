MixerBox公布年度Top 20 Podcast頻道 學英文、聽故事大熱門
熱門免費聽音樂App MixerBox 全能播放器今（22）日公布2023年熱門Podcast Top 20頻道，包含《GK爸爸原創故事繪本》、《Gooaye 股癌》、《好味小姐開束縛我還你原形》、《通勤學英語》、《那些學校沒教的事》等都入列熱門頻道。從名單中發現今年Podcast 最受歡迎的三大類頻道依序是「學習與工作類」、「親子類」與「商業財經類」。
記者周淑萍/綜合報導
MixerBox 全能播放器累計 Podcast 節目全球累計下載次數已突破 5 億次，是台灣聽眾最常使用的 Podcast 平台之一。MixerBox 全能播放器歷年來曾多次拿下台灣 App Store 與 Google Play 音樂類排行榜冠軍，2023 年再度成為台灣 iPhone 全年度前 20 大熱門免費 App 之一，站上擁有超過 1 億首免費歌曲與 Podcast 節目。
MixerBox 旗下創作者平台 MixerBox Creators 今年再度評選出平台上最受歡迎的台灣熱門頻道，頒發「2023 MixerBox Popular Podcast Award」，並首度公布「前 20 大 MixerBox Popular Podcast 名單」。根據統計，20 大熱門頻道迄今已在 MixerBox 平台上累計獲得 362 萬名不重複收聽人次，而總計所有獲得 Popular Podcast Award 的台灣熱門頻道則累計獲得 844 萬名不重複收聽人次。
🟡熱門三大類型
從類型風格來看，今年 MixerBox Popular Podcast 最受歡迎頻道類型是「學習與工作類」Podcast ，佔比超過2成（22.9%），前 20 大頻道中語言學習主題的《聽賓狗學英文》、《通勤學英語》，以及職場工作主題的《電扶梯走左邊》、《那些學校沒教的事》，都屬於此類別的熱門頻道。
第二與第三大類熱門播客分別是「親子類」（12.5%）與「商業財經類」（11.5%）。入圍前 20 大頻道的《GK爸爸原創故事繪本》、《媽爹講故事》、《欖仁媽媽說故事》以及《聽故事學英文》，都是 MixerBox Podcast 平台上長期深受用戶歡迎、收聽率居高不下的親子節目。而「商業財經類」有《Gooaye 股癌》與《Amoney知識生活+》等。