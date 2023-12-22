中國擬出重拳整頓網遊！相關遊戲股應聲腿軟 網易股價跳水逾26％
中國國家新聞出版署今（22）日發佈《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，內容提到要加強網路遊戲管理，規範行業秩序，保障未成年人身心健康，草案擬定的措施涵蓋玩家首次充值、每日登錄、連續充值、虛擬道具高價交易行為等等，對於市面遊戲常見營業模式進行全方位控管，對遊戲公司營收影響甚巨，消息一出，多家遊戲公司的港股股價應聲暴跌，網易盤中跳水跌幅逾20％最慘。
記者倪浩軒/綜合報導
中國國家新聞出版署表示，此次《網絡遊戲管理辦法》草案的製定，是為了加強網路遊戲管理，規範網路遊戲行業秩序，保護用戶合法權益，保障未成年人身心健康，促進網路遊戲行業健康有序發展。
草案內容鉅細靡遺，像是有一條「限制遊戲過度使用和高額消費」，明確指出「網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為；所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒」。
草案也針對未成年人玩家提出更嚴格的規範，需限定用戶儲值限額，要求網路遊戲直播不得出現高額打賞，要求遊戲提供隨機抽取服務必須對抽取次數、機率作出合理設置，另外也要求遊戲相關伺服器及存儲設備，必須存放在中國境內。
由於草案內容對於目前市面上網路遊戲常見的營業模式，方方面面都進行了限制與監管，許多港媒均解讀為北京出重拳整頓遊戲業，遊戲業者股價紛紛雪崩。網易盤中重挫逾26％、騰訊也跌了逾12％，嗶哩嗶哩、IGG、創夢天地等遊戲公司也都跌了10％左右。