碳交所國際碳權交易平台啟動！7個碳權專案上架、27家企業參與

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碳交所董事長林修銘表示，今日正式開板之「國際碳權交易平台」整合「碳權流」及「金流」，是我國第一個實現標準化交易作業的碳權交易平台。碳權交易平台具備三大特色，包含接軌國際、採取信託帳戶交易保障買賣雙方交易安全、妥善管理帳戶平台。他也強調，此平台對國家發展至關重要，對內可協助產業符合國際供應鏈要求，對外可提升台灣國際能見度。
今日正式推出的國際碳權交易平台，首批共上架7個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲，賣方則來自瑞士、英國、新加坡和臺灣。平台啟動首日交易順利進行，共27家企業參與（含金控子公司合計45家），共交易88,520噸二氧化碳當量之碳權，成交價格落於每公噸3.9到12美元之間，交易總金額80幾萬美元。
這次參與國際碳權交易平台的27家企業中，光是金融業就有14家，包括中國信託、永豐金、華南金、中華開發、玉山金、兆豐金、國泰金、台灣金、元大金、合庫、國票金、第一金、台新金、富邦金。林修銘表示，希望金融業扮演火車頭角色，藉由投資、融資帶領各界重視減碳議題。電子業則有台積電、聯電、日月光、鴻海、華邦電。傳產、紡織或航運等公司有中鋼、南寶樹脂、南緯、特力、中華電信、奇美、萬海、長榮海。
碳交所表示，有碳權交易需求之企業，自即日起可至本公司交易平台線上開戶（網址：https://carbonmarket.tcx.com.tw/index.do），並可於本公司官網查閱碳交所規章。國際碳權交易平台的啟動，象徵臺灣正式邁入碳有價時代，未來碳交所將持續開發多元之碳權專案上架，以滿足不同供應鏈及企業之需求，加速臺灣邁向淨零轉型之路。