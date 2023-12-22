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碳交所國際碳權交易平台啟動！7個碳權專案上架、27家企業參與

▲碳交所舉行國際碳權交易平台啟動儀式暨首購企業之授證典禮，為臺灣啟動碳交易揭幕。（圖／碳交所提供）
▲碳交所舉行國際碳權交易平台啟動儀式暨首購企業之授證典禮，為臺灣啟動碳交易揭幕。（圖／碳交所提供）

記者許家禎／台北報導

台灣碳交所國際碳權交易平台今（22）日正式啟動，首波總計有27家企業共襄盛舉，橫跨半導體、電子、金融、鋼鐵、化工、航運、紡織、貿易等臺灣代表性產業，如台積電、聯電、日月光、鴻海、華邦電與14家金融業等。碳交所董事長林修銘表示，這次共上架7個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，共交易88,520噸二氧化碳當量之碳權，成交價格落於每公噸3.9到12美元之間。

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為達成我國2050淨零排放之目標，提供我台灣企業取得國際碳權之管道，臺灣碳權交易所邀集國發會、金管會、環境部、經濟部等跨部會長官貴賓，於今日於舉行國際碳權交易平台啟動儀式，正式宣示啟動國際碳權交易平台，並辦理首購企業之授證典禮，由國發會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧、環境部長薛富盛、經濟部王美花及碳交所董事長林修銘頒發首批碳權購買證明給企業代表。

碳交所董事長林修銘表示，今日正式開板之「國際碳權交易平台」整合「碳權流」及「金流」，是我國第一個實現標準化交易作業的碳權交易平台。碳權交易平台具備三大特色，包含接軌國際、採取信託帳戶交易保障買賣雙方交易安全、妥善管理帳戶平台。他也強調，此平台對國家發展至關重要，對內可協助產業符合國際供應鏈要求，對外可提升台灣國際能見度。

今日正式推出的國際碳權交易平台，首批共上架7個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲，賣方則來自瑞士、英國、新加坡和臺灣。平台啟動首日交易順利進行，共27家企業參與（含金控子公司合計45家），共交易88,520噸二氧化碳當量之碳權，成交價格落於每公噸3.9到12美元之間，交易總金額80幾萬美元。

這次參與國際碳權交易平台的27家企業中，光是金融業就有14家，包括中國信託、永豐金、華南金、中華開發、玉山金、兆豐金、國泰金、台灣金、元大金、合庫、國票金、第一金、台新金、富邦金。林修銘表示，希望金融業扮演火車頭角色，藉由投資、融資帶領各界重視減碳議題。電子業則有台積電、聯電、日月光、鴻海、華邦電。傳產、紡織或航運等公司有中鋼、南寶樹脂、南緯、特力、中華電信、奇美、萬海、長榮海。

碳交所表示，有碳權交易需求之企業，自即日起可至本公司交易平台線上開戶（網址：https://carbonmarket.tcx.com.tw/index.do），並可於本公司官網查閱碳交所規章。國際碳權交易平台的啟動，象徵臺灣正式邁入碳有價時代，未來碳交所將持續開發多元之碳權專案上架，以滿足不同供應鏈及企業之需求，加速臺灣邁向淨零轉型之路。


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