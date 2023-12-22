今入夜探6°C！寒流減弱「回溫時間曝」 聖誕節、跨年天氣一次看
寒流影響最劇烈時間為今（22）日到明晨，今入夜各地依然寒冷，各地低溫約10到13度，中南部空曠地區可能下探9度、金馬下探6度。明天白天溫度略回升，到了週日平安夜又有新一波冷氣團南下，北台灣下探12度，下週四東北季風影響，全台變天降雨，影響持續到31日跨年夜。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，方冷空氣傾瀉而下，產生廣泛的冷平流雲系，一街一街的具有方向性，象徵冷空氣走向，這波寒流相信大家都很有感。今天水氣減少迎風面及背風面受中央山脈地形阻隔現象相當明顯，北東雲多、西部雲量減少漸透光。
今入夜後至明天（23日）清晨，各地依然寒冷，各地低溫約10到13度，中、南部的平原空曠地區加上輻射冷卻效應，低溫9到11度。明天各地雲量增多，均可能有零星飄雨或小雨的機會，天氣稍微不穩定。
中央氣象署預報員朱美霖說明，下一波冷氣團即將在周日南下，下週一影響台灣，雖然降溫沒有這波寒流明顯，但北台灣要留意溫度起伏。週六、周日氣溫略回升後，週日平安夜、聖誕節到下週二清晨，北台灣低溫剩12度至14度，下週二到四開始回溫，下週四受到東北季風影響再降溫，且水氣增多、有雨。
未來一週降雨狀況，週六水氣增多，迎風面北海岸、東北部和大台北山區有局部大雨，北部、東半部、南台灣有間歇短暫降雨；周日迎風面降雨為主，北台灣、東半部有零星雨，下週一聖誕節至週三水氣減少，各地多雲到晴，僅東部有零星降雨。
下週四東北季風增強，南方雲系北移，北台灣氣溫略降外，北部、東半部、南部有局部短暫陣雨，中北山區雨勢較明顯，平地零星降雨。東北季風影響持續到29日至31日，跨年天氣受到影響，不過後面天氣預測變數大，還待近一步觀測。