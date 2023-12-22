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空氣汙染來勢洶洶！戴什麼口罩才能有效防範？　這2種可吸附、過濾汙染

▲空氣汙染來勢洶洶！戴什麼口罩才能有效防範？　這2種可吸附、過濾汙染
▲空氣汙染來勢洶洶！戴什麼口罩才能有效防範？　這2種可吸附、過濾汙染

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】除了交通工具、工廠等廢氣會影響空氣品質外，近日季節轉換東北季風吹拂下，境外污染物也有可能會挾帶其中移入台灣各地，使空氣品質頻頻亮紅燈，許多人會戴上口罩避免空氣汙染影響呼吸道健康，不過任何類型的口罩，都能防範空氣汙染嗎？

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對此，國健署表示，可以選擇具有2功能的口罩，此外也要注意配戴口罩的方式，這樣才能有效吸附空氣中的有害污染物，並過濾廢氣中的微粒與道路揚塵。

空品不佳如何防範汙染物？　口罩該怎麼選擇？

當空氣品質指標呈現橘色標示（AQI：101－150）時，敏感族群就要特別留意，若呈現紅色標示（AQI：151-200）時，代表此時的空氣品質對於所有族群都有可能會造成不良影響。處於空氣品質不佳的環境時，無論是通勤或從事戶外活動，國健署都建議民眾應配戴口罩。

不過，口罩該怎麼選擇才能有效防範空氣污染呢？任何口罩都可以嗎？國健署表示，民眾可以選擇配戴具有吸附與過濾污染物功能的口罩，例如「防霾（PM2.5）口罩」（符合CNS15980）或「附加活性碳拋棄式防塵口罩」（符合CNS14756）。

配戴口罩時，也要檢查口罩與臉部四周是否有貼合，這樣才能效防範空氣汙染對呼吸道健康的影響。國健署也建議，民眾外出進入室內後，除了洗手與洗臉外，也可以使用紙巾簡單清潔一下鼻腔，以便將附著於鼻毛上的能見髒污擦拭乾淨。

注意不適症狀離開環境、就醫　高風險應定期健檢

空氣品質對於身體的影響，民眾千萬不可輕忽。國健署提醒，若民眾身處於空氣品質不佳的環境，身體出現明顯不舒服的症狀時，應儘速離開當下所處的環境，如果離開後不舒服的症狀仍未緩解，甚至加劇，應儘速前往就醫。

此外，空氣污染的高風險族群，包括建築工人、從事冶煉業與化工業等工作者、敏感族群、居住在車水馬龍的街道旁、高速公路旁或工廠附近的民眾等，國健署建議應定期做健康檢查及疾病管理，平常也應保持規律的生活作息、適當運動及均衡飲食，以維護自我健康。

資料來源：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=17424https://health99.hpa.gov.tw/storage/pdf/materials/22363.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60252

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