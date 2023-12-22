寒流續發威！台14甲合歡山路段恐結冰 今17時起再宣布封閉
今（22）日冬至寒流發威，中央氣象署上午針對9縣市發低溫特報。公路局中區及東區養護工程分局表示，晚間台14甲線合歡山山區路段低溫將達冰點以下，水晶宮路段路面結冰機率為中至高等級，影響行車安全，因此自17時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段。
記者許若茵／台北報導
公路局中區及東區養護工程分局依據最新氣象情資研判，今日晚間，台14甲線合歡山山區路段低溫達冰點以下，其中台14甲線水晶宮路段於今晚至明（23）日清晨，受另一波較冷空氣移入影響，氣溫下降至冰點以下，水氣量亦明顯增多，路面結冰機率為中至高等級，影響行車安全。
公路養護單位為維護用路安全，將於今日17時起（只出不進）預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段，惟視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於明日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。
公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依113年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。
公路局呼籲，請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應。