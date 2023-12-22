慶祝台鐵公司化！共構車站商場優惠登場 持票根買一送一
台鐵局明年即將公司化，車站是台鐵重要資產之一，與民眾生活息息相關的場域，藉由交通運輸服務民眾，也透過人潮創造商機，提供更多元的服務，各種軌道經濟應運而生，為慶賀台鐵局轉型公司，各大車站商場推出慶祝活動共襄盛舉。
記者許若茵／台北報導
台鐵說明，參與業者為微風台北車站Breeze、Global Mall環球購物中心（南港車站、板橋車站、新左營車站）、松山車站CITY LINK、南港車站CITY LINK及台中車站鐵鹿大街等；慶祝優惠活動計有「同慶台鐵改組 天天買一送一」、「歡慶公司化 票根優惠享不完」、「持台鐵票證享買1送1」、「車站美食快取 享88折」、「台鐵美食打牙祭 歡聚餐飲獨享優惠」、「台鐵之旅 時尚百變穿搭獨家優惠」、「華麗變身的列車．品嚐鐵道新滋味」、「台中驛遊未盡」、「台鐵樂遊抽獎趣」、「新烏日商場限定優惠活動」。
台鐵分享，擁有136年歷史，提供優質便民的軌道輸運，扮演環島公共運輸關鍵角色的台灣鐵路即將在113年1月1日華麗轉身，歡迎民眾踴躍參與各項活動，一起見證軌道經濟的活力和實力，在資產開發追求卓越創造價值的願景下，同步提升鐵路經營效益，深耕茁壯持續打造交通環境榮景，共創美好未來。