勞動部辦探索活動 心障學子動手「玩」設計直呼好玩又新鮮

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為讓身心障礙學子有探索職涯的機會，勞動部雲嘉南分署在台南官田職訓場舉辦了4場身心障礙者職業探索體驗活動，包括台南高工、台南高商及曾文農工等20位高三心智障礙學生在創意商品設計與製作職訓老師郭文軒的帶領下進行轉印馬克杯與UV採噴拼圖實作練習，學生們看到自己完成的作品時，直呼好玩又新鮮。
雲嘉南分署長劉邦棟指出，一般心智障礙者在勞動部雲嘉南分署市場上多從事簡單或重複性的工作，職業體驗則會安排較複雜度的職類，由職訓師、教保員引導學習、反覆試做，協助探索個人能力與職業興趣，讓他們未來也可嘗試更多專業領域工作。
劉邦棟說，分署已連續9年辦理身心障礙者職業探索活動，已有近200位身心障礙學子藉此認識多元化的職業內容，看到孩子的認真表情令人感動。
劉邦棟鼓勵身心障礙朋友運用政府資源學一技之長，他強調，分署職訓課程為融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分百分之三，職訓期間領有身心障礙證明者還有職訓生活津貼補助，非常歡迎到分署學技術、練專長。
目前雲嘉南分署自辦職前訓練課程招生中，有數位圖文傳播科技、電控工程、廣告設計、電腦數值控制機械等21類課程，即日起報名至113年2月15日，政府補助免學費，詳情可上臺灣就業通網站查詢與報名。