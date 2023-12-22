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澳洲擋路海豹爆紅！專家憂「被愛到卡慘死」：安樂死有前例可循

▲澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmanian）一隻南象鼻海豹奈爾（Neil），日前因為擋在一位女子車前，導致女子無奈打電話到公司請假，在社群網路上爆紅，但也引起專家擔憂。（圖／翻攝自Neil the Seal的IG）
▲澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmanian）一隻南象鼻海豹奈爾（Neil），日前因為擋在一位女子車前，導致女子無奈打電話到公司請假，在社群網路上爆紅，但也引起專家擔憂。（圖／翻攝自Neil the Seal的IG）

記者倪浩軒/綜合報導

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmanian）一隻南象鼻海豹奈爾（Neil），日前因為擋在一位女子車前，導致女子無奈打電話到公司請假，相關照片在社群網路上爆紅，讓本就在當地小有名氣的奈爾，人氣再度往上衝。對此，有專家擔憂，若太多粉絲慕名而來，去圍觀、逗弄奈爾，可能會對奈爾健康造成負面影響，過去就有海象因為太受歡迎，而遭到安樂死的前例，真的是「被愛到卡慘死」。

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▲澳洲塔斯馬尼亞州一名女子準備出門上班時，竟被一隻600公斤的呆萌胖海豹擋住去路，害她無法順利將車子開出門，只能無奈打電話到公司請假。（圖／翻攝自YT）
▲奈爾擋住去路，害當地女子哈里斯無法順利將車子開出門，只能無奈打電話到公司請假。（圖／翻攝自YT）
奈爾原本就是當地知名的動物明星，有粉絲為牠建立IG粉專，紀錄牠的生活動態與可愛的模樣。日前奈爾逛進當地女子哈里斯（Amber Harris）家的前院，還躺在哈里斯車前休息，重達600公斤的龐大身軀把路卡好卡滿，哈里斯只好打電話向老闆請假，「被海豹擋路」也成為最荒唐卻又合理的請假理由，讓奈爾在網路上爆紅。

根據《衛報》報導，奈爾的故事不僅登上澳洲各媒體的頭條版面，連《紐約時報》也在頭版報導奈爾在小鎮的大冒險。塔斯馬尼亞大學海洋與南極學家利亞（Mary-Anne Lea）表示，奈爾日益增長的名氣逐漸成為一種擔憂，雖然奈爾看起來呆萌可愛，「我們需要記住他仍是野生動物」。

利亞指出，野生動物不會永遠以人類覺得可愛且安全的方式與外界互動，有時受到荷爾蒙影響，或單純出於他龐大的身軀，也可能會發生一些意料之外的互動。比如說如果受到驚擾，南象鼻海豹其實是能夠快速移動自己身軀的，這就可能對人類造成危險。

利亞認為，民眾雖然被奈爾吸引，但對於南象鼻海豹的作息，為什麼會上岸休憩知之甚少，像是有些人可能以為奈爾上岸是因為口渴飢餓或身體不適，卻不知道南象鼻海豹每年本來就會上岸一兩次，待上一段時間。

利亞也提到挪威的一隻曾經也很出名的海象芙雷雅（Freya），芙雷雅爬上一艘小船曬太陽後，吸引當地居民追逐圍觀，許多人搶著要去和芙雷雅拍照，甚至帶著年幼的小孩前去。挪威當局多次呼籲民眾不要驚擾並太接近芙雷雅，但卻沒有用。最後，挪威將芙雷雅安樂死，因為她的存在對當地人構成「持續的安全威脅」。

▲澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmanian）一隻南象鼻海豹奈爾（Neil），日前因為擋在一位女子車前，導致女子無奈打電話到公司請假，在社群網路上爆紅，但也引起專家擔憂。（圖／翻攝自Neil the Seal的IG）
▲若希望奈爾能夠長久地過著健康和幸福的生活，大家就要記住他是一隻野生動物。（圖／翻攝自Neil the Seal的IG）
利亞強調，芙雷雅「被愛到卡慘死」，這就是野生動物與人類互動時可能會發生的事情。若希望奈爾能夠長久地過著健康和幸福的生活，大家就要記住他是一隻野生動物，人們應該與他保持適當的距離，當地政府的相關指示建議，民眾一定要遵守。

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