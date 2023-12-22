澳洲擋路海豹爆紅！專家憂「被愛到卡慘死」：安樂死有前例可循

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根據《衛報》報導，奈爾的故事不僅登上澳洲各媒體的頭條版面，連《紐約時報》也在頭版報導奈爾在小鎮的大冒險。塔斯馬尼亞大學海洋與南極學家利亞（Mary-Anne Lea）表示，奈爾日益增長的名氣逐漸成為一種擔憂，雖然奈爾看起來呆萌可愛，「我們需要記住他仍是野生動物」。
利亞指出，野生動物不會永遠以人類覺得可愛且安全的方式與外界互動，有時受到荷爾蒙影響，或單純出於他龐大的身軀，也可能會發生一些意料之外的互動。比如說如果受到驚擾，南象鼻海豹其實是能夠快速移動自己身軀的，這就可能對人類造成危險。
利亞認為，民眾雖然被奈爾吸引，但對於南象鼻海豹的作息，為什麼會上岸休憩知之甚少，像是有些人可能以為奈爾上岸是因為口渴飢餓或身體不適，卻不知道南象鼻海豹每年本來就會上岸一兩次，待上一段時間。
利亞也提到挪威的一隻曾經也很出名的海象芙雷雅（Freya），芙雷雅爬上一艘小船曬太陽後，吸引當地居民追逐圍觀，許多人搶著要去和芙雷雅拍照，甚至帶著年幼的小孩前去。挪威當局多次呼籲民眾不要驚擾並太接近芙雷雅，但卻沒有用。最後，挪威將芙雷雅安樂死，因為她的存在對當地人構成「持續的安全威脅」。
利亞強調，芙雷雅「被愛到卡慘死」，這就是野生動物與人類互動時可能會發生的事情。若希望奈爾能夠長久地過著健康和幸福的生活，大家就要記住他是一隻野生動物，人們應該與他保持適當的距離，當地政府的相關指示建議，民眾一定要遵守。