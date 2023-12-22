日舞團avantgardey指定〈保庇〉！魔性舞讓王彩樺嗨「永生難忘」

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王彩樺興奮表示：「我這輩子最紅的歌就是〈保庇〉了，這次配合國際很夯的舞團avantgardey造型打扮成妹妹頭，並且與她們年輕人一起跳舞，讓我變得更年輕外，真的是永生難忘。」
接著，問及王彩樺在錄製前與avantgardey聊了哪些話題，是否有向她們介紹自己被稱作「台灣濱崎步」？王彩樺笑說有點難為情，不過有給avantgardey觀看女兒庭庭的跳舞影片，團員直誇女兒「卡哇伊」又漂亮。由於拍攝前須保密，王彩樺事後才告知女兒她與avantgardey合作，讓女兒們相當羨慕並稱讚王彩樺很厲害又幸運。
而這次與avantgardey一起大跳「保庇舞」，王彩樺說先前看過她們的表演影片，其整齊劃一舞風，充滿「魔性」的魅力，非常吸睛，這次王彩樺也特別調整節奏，配合avantgardey，將媽媽母愛的溫柔舞風變成張力十足的舞蹈。
《2024 WE ARE我們的除夕夜》除了邀請王彩樺與avantgardey共同拍攝宣傳影片外，王彩樺也將在節目中的單元主題「經典歌廳秀」首次與女兒庭庭一同演出，她開心表示：「這算是獨家表演，我跟女兒都非常重視這次在節目中的表現，絕對不會讓大家失望，請大家敬請期待喔！」
《WE ARE我們的除夕夜》於2023年由文化總會首度邀集影視音與藝文界的卡司團隊，以「跨界共演、世代共賞」製作全新型態的音樂節目，2023年除夕夜在官方頻道播出，超過25萬人線上觀看，首播交出亮眼成績。今年「台饒勢力」由大支、小卡比、潮州土狗、阿跨面、Yappy、桃子新舊世代嘻哈饒舌歌手接力開唱；「經典歌廳秀」邀請陳雷、葉璦菱、王彩樺等歌手，復刻秀場文化、演唱必唱曲目；「流量新生代」特別找來2023年夏天登上美國達人秀的日本avantgardey，其以復古鮑伯頭造型及整齊劃一神秘個性舞蹈，一舞驚豔全球，將帶著觀眾一起迎接龍年到來。
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