中國挾ECFA介選！讓政府疲於奔命恐是最大動機　學者談因應上策

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對此，經濟部認為此經濟脅迫行為的成效將相當有限，工商界則表示，此次陸方宣佈中止的12項石化產品免關稅優惠，雖然佔我國整體出口比例不大，心理影響大過實質，但工商界仍憂心，若陸方持續擴大取消ECFA早收清單項目的免關稅優惠，不免產生實質影響， 例如衝擊國內就業穩定，仍應審慎面對。
邱達生坦言，中國此舉除了對台灣選舉釋出訊號外，也可能有消化國內剩餘產能的經濟動機，不過他認為，中止ECFA部分產品關稅減讓的行動，主要不是針對產業本身，他解釋，台灣是民主國家，擁有民選政府，故在產業受到衝擊時，政府須與業者進行協商，中國的目的即是要讓台灣的政府疲於面對、回應業者，同時也讓產業失去對政府的信任。無論中國下一階段會怎麼走，台灣政府盤點中國目前國內產能過剩且與ECFA相關的項目為最佳上策。
邱達生表示，中國的經濟發展不需要ECFA，但ECFA卻能讓陸方達到所希望達成的政治意圖，等於是用很小的力氣，就能讓台灣政府疲於奔命。觀察去年台灣輸出中國、與ECFA相關的產品總值大約佔14%，佔台灣總出口的5%，若最後走向全面終止ECFA，也不代表這5%的出口會憑空消失，僅代表沒有相關的出口關稅減讓。若這些產品，具獨特性，且與技術息息相關，中國難以仿造，也仍須向台灣進口，因此此舉對台灣總體經濟影響有限。