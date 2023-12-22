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中國挾ECFA介選！讓政府疲於奔命恐是最大動機　學者談因應上策

▲中國認定台灣對陸構成貿易壁壘後，於昨（21）日宣布中止ECFA部分產品關稅減讓，學者認為，主要動機是要讓台灣政府疲於回應，在產業受到多次衝擊後，進而對政府失去信心。（圖／擷取自Pixabay）
▲中國認定台灣對陸構成貿易壁壘後，於昨（21）日宣布中止ECFA部分產品關稅減讓，學者認為，主要動機是要讓台灣政府疲於回應，在產業受到多次衝擊後，進而對政府失去信心。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

中國認定台灣對陸構成貿易壁壘後，於昨（21）日宣布中止ECFA部分產品關稅減讓，對此，台經院研究員邱達生今（22）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，中國的目的除了對台灣選舉釋出訊號外，也可能有消化國內剩餘產能的經濟動機，最主要還是要讓台灣政府疲於回應，在產業受到多次衝擊後，進而對政府失去信心。

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中國商務部於4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查，8月時公布，涉及產品從立案時的2455項調整至2509項，更宣稱，台灣對中國貿易限制措施涉嫌違反世貿規則。中國國務院關稅稅則委員會於21日發布關於中止ECFA部分產品關稅減讓的公告，自明（2024）年元旦起，對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12項稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。

對此，經濟部認為此經濟脅迫行為的成效將相當有限，工商界則表示，此次陸方宣佈中止的12項石化產品免關稅優惠，雖然佔我國整體出口比例不大，心理影響大過實質，但工商界仍憂心，若陸方持續擴大取消ECFA早收清單項目的免關稅優惠，不免產生實質影響， 例如衝擊國內就業穩定，仍應審慎面對。 

邱達生坦言，中國此舉除了對台灣選舉釋出訊號外，也可能有消化國內剩餘產能的經濟動機，不過他認為，中止ECFA部分產品關稅減讓的行動，主要不是針對產業本身，他解釋，台灣是民主國家，擁有民選政府，故在產業受到衝擊時，政府須與業者進行協商，中國的目的即是要讓台灣的政府疲於面對、回應業者，同時也讓產業失去對政府的信任。無論中國下一階段會怎麼走，台灣政府盤點中國目前國內產能過剩且與ECFA相關的項目為最佳上策。

邱達生表示，中國的經濟發展不需要ECFA，但ECFA卻能讓陸方達到所希望達成的政治意圖，等於是用很小的力氣，就能讓台灣政府疲於奔命。觀察去年台灣輸出中國、與ECFA相關的產品總值大約佔14%，佔台灣總出口的5%，若最後走向全面終止ECFA，也不代表這5%的出口會憑空消失，僅代表沒有相關的出口關稅減讓。若這些產品，具獨特性，且與技術息息相關，中國難以仿造，也仍須向台灣進口，因此此舉對台灣總體經濟影響有限。

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