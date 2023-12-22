屈中恆9歲女兒犯戲癮！搶幫爸爸對劇本 他尷尬「台詞是偷情」
屈中恆、賴雅妍、蔡燦得、劉亮佐4位劇場鬼才，今（22）日出席果陀劇場舞台劇《妳和我和他的真相》記者會，屈中恆在劇中要演出婚外情出軌的情節，他其實不擔心老婆Vicky會吃醋，反而擔心最小年紀的9歲女兒，「她來排練場陪我排練了幾次，回家竟然吵著要跟我對台詞！但這齣劇的台詞不是『偷情』就是『做愛』，你要我怎麼跟她對詞啦！」
記者羅凌筠／台北報導
劇中，屈中恆在面對妻子、情婦還有好友之間有趣的互動，跟飾演妻子的蔡燦得對戲時，屈中恆為了偷情撒的謊一一被蔡燦得戳破，雙方你來我往唇槍舌劍讓屈中恆差點招架不住；而在跟情婦賴雅妍到外地度假時，賴雅妍丈夫一通查勤電話打來，逼得屈中恆不得不假扮賴雅妍姨婆的荒謬橋段也令人拍案叫絕。
屈中恆早已貴為金鐘視帝，在舞台劇界更是耕耘多年，但對於這次和楊世彭導演合作還是難掩緊張，笑稱應該是繼2018年《上帝的兒女》之後最難的演出！「尤其是最後一場和阿得的對手戲，特別難！情緒要從前面的詼諧幽默，在這場要轉移成五味雜陳的狀態，整個表演必須很順暢的接下來才不會有違和感，加上這場的台詞特別多！不容易記啊！」
賴雅妍坦言這次的角色最有難度，因為自己未婚又沒偷情過，卻要演一個出軌的已婚人妻，「雖然已經經過密集的排練了，甚至已經要演出了，我還是覺得角色好難喔！哈哈！真的是到上台前最後一刻都還有各種可能！」賴雅妍也說自己好久沒有在聖誕夜工作了，平安夜的場次會送給觀眾特別的演員聖誕賀卡，「我可是拿出了我的獨門絕活，想知道我寫了什麼，就記得平安夜來劇場『揭開真相』！」
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