名家論壇》錢震宇／副總統之無恥

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這件事最一開始，是在9月5日被爆料賴清德萬里老家是違建。第一時間，民進黨是駁斥假訊息，說房屋並非賴清德所有，所有權人原為賴清德的大伯，過世後產權由3位堂姊繼承，重申領有合法建照。
但隔天被打臉，根據新北市汐止地政事務所地籍資料，該筆土地是登記在賴清德的兒子賴廷與名下，經查詢建物並沒有登記，也查無稅籍證明，查詢建築執照系統及地政門牌系統都查無資料。
接著賴清德說「我們家是礦工工寮，民國70年之前就存在」；又馬上被打臉，經濟部說：「賴清德老家非礦業用地，地目變更屬地方職權」；新北市地政局說，該地是山坡地保育區，無法變更為建築用地作住家使用。
9月16日賴辦說，老屋存在皆早於相關法規訂定之前，且皆有繳交房屋稅。馬上又被戳破，新北市財政局表示，依據房屋稅條例房屋所有人有增建、改建使用，30日內應主動向主管機關申報，不過經稅捐處清查無設立房屋稅籍資料，也找不到房屋所有人相關申報資料。
這下逼得賴辦馬上改口，「只要政府有開立稅單都有繳納」。
賴清德講不清產權，也掩蓋不了既存違建的事實，只好打模糊仗，一下說不是他名下，一下說是年久失修而修建，愈講漏洞愈大。
事情爆發後，國安單位派員站崗，甚至被游淑慧質疑國安人員協助打掃庭院，還被拍到照片。賴辦才說尊重國安單位依法辦理；國安局馬上跟著掩護說，「先遣同仁協助該寓所工人移除清潔工具」。聽了真的讓人嘆息，國安局何時淪落到清潔員，幫副總統違建打掃環境兼保全！
眼看這把火愈燒愈旺，也止不住「賴皮寮」的觀光潮，賴清德選在政見會上拋出要把房子交赴公益信託，優先作為礦工生活紀念館。這招更狠，不談自己違法、不談沒繳房屋稅、不談為何修建、不談國安為何駐點，直接講要公益信託。請問哪來的公益？哪來的信託資格？
所以賴清德又被打臉，新北市地政局表示，該房屋無建照、使照，質疑幽靈房屋無法信託給他人使用。不過，國安局動作卻很快，馬上派人撤崗哨，說賴老家已不屬於安全維護對象的居所，依法解除部署及辦理撤收。國安局配合民進黨演了一齣鬧劇，有這樣的「國安單位」，也讓基層心寒不已。
事件至今，賴清德至少說了四次謊，第一是房地的所有權、第二是有繳房屋稅、第三不是違建、第四是要捐作公益信託。每說一次謊，就被重重打臉一次，賴清德毫無所謂，民進黨上下全都協助掩蓋，難道誠實的面對外界有這麼難嗎？
道歉並不可恥，可恥的是賴清德連道歉的勇氣都沒有。
當副總統都這麼無恥了，當了總統還得了。此刻想起顧炎武的《廉恥》，是不是真的很有感！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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