賴清德萬里老家公益信託遭質疑「幽靈房屋」　新北府：勿偷換概念

蓋婭永續行動攜手國際組織PEACE「看電影學永續」

▲台灣農業技術與國際永續議題接線，藉由「大地之吻」紀錄片的公播計畫與土壤關注的行動，揭示了珍惜土壤健康的力量、推動永續農業教育。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
▲台灣農業技術與國際永續議題接線，藉由「大地之吻」紀錄片的公播計畫與土壤關注的行動，揭示了珍惜土壤健康的力量、推動永續農業教育。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）

記者陳美嘉／高雄報導

台灣農業技術一直具有國際能量，這一次更是與國際永續議題接線，藉由「大地之吻Kiss the Ground」這部獲獎無數的紀錄片的公播計畫與土壤關注的行動，揭示了珍惜土壤健康的力量、推動永續農業教育，正式登上聯合國關鍵十年官方網站紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蓋婭永續行動的永續長林盈歷經超過三年的努力，牽成這一次台灣與國際的合作，從爭取版權到四處提案尋求支持，才讓「大地之吻」這部紀錄片首發場公播順利登場。 

蓋婭永續行動的永續長林盈表示，很記得初次看到大地之吻這部紀錄片時，不自覺地感動到流下眼淚，原來蓋婭團隊堅持努力這麼久，關注土壤健康的技術，是國際也一起在努力的。而且科學實證，原來真的可以讓人身體健康的同時、也幫助地球健康降溫。當時就決定，為了我們的下一代，一定要拼盡全力讓大家知道這件事。

農業局主秘梁明憲表示，在這氣候變遷大環境下沒有人是局外人，農民面對極端氣候的變遷所種的農作物挑戰也越來越大，也將永遠改變我們的生活跟後代子孫，很感佩蓋婭企業在這關鍵時刻努力爭取到影片在台灣上映，把她的理想跟我們分享，相信今天大家觀看後會有一個很好的收穫。

PEACE代表表示，PEACE（Policy and Economic Alliance Caring of Earth）是具有聯合國特殊諮議機構的組織，更是聯合國進行關鍵十年計畫的夥伴。藉由「大地之吻」這一部紀錄片，可以讓大家知道，土壤健康之後，不但作物健康、食材健康、我們獲得身體健康，更可以因藉著生態系地位功能的恢復，成為扭轉溫室效應、幫助地球降溫的解方。

蓋婭永續行動創辦人楊洵表示，蓋婭永續行動成立的使命，就是希望過我們的技術能力，讓土壤、作物、每一個人，可以一起獲得共同的、永續的健康。這一個專屬於蓋婭直營農場的土壤賦能專利技術，也將在2024年，開始釋出合作機會。

聖誕點燈送暖！新上國小親師生集資百萬助弱勢

救援小英雄Poli來了！音樂劇中文版臺灣首演12/22登衛武營

衛武營首部自製芭蕾舞劇「遇見胡桃鉗的女孩」12/23登場

台灣當代藝術家阿卜極書寫個展「墨見白」高雄登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選