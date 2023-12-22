蓋婭永續行動攜手國際組織PEACE「看電影學永續」

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蓋婭永續行動的永續長林盈表示，很記得初次看到大地之吻這部紀錄片時，不自覺地感動到流下眼淚，原來蓋婭團隊堅持努力這麼久，關注土壤健康的技術，是國際也一起在努力的。而且科學實證，原來真的可以讓人身體健康的同時、也幫助地球健康降溫。當時就決定，為了我們的下一代，一定要拼盡全力讓大家知道這件事。
農業局主秘梁明憲表示，在這氣候變遷大環境下沒有人是局外人，農民面對極端氣候的變遷所種的農作物挑戰也越來越大，也將永遠改變我們的生活跟後代子孫，很感佩蓋婭企業在這關鍵時刻努力爭取到影片在台灣上映，把她的理想跟我們分享，相信今天大家觀看後會有一個很好的收穫。
PEACE代表表示，PEACE（Policy and Economic Alliance Caring of Earth）是具有聯合國特殊諮議機構的組織，更是聯合國進行關鍵十年計畫的夥伴。藉由「大地之吻」這一部紀錄片，可以讓大家知道，土壤健康之後，不但作物健康、食材健康、我們獲得身體健康，更可以因藉著生態系地位功能的恢復，成為扭轉溫室效應、幫助地球降溫的解方。
蓋婭永續行動創辦人楊洵表示，蓋婭永續行動成立的使命，就是希望過我們的技術能力，讓土壤、作物、每一個人，可以一起獲得共同的、永續的健康。這一個專屬於蓋婭直營農場的土壤賦能專利技術，也將在2024年，開始釋出合作機會。