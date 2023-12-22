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蔡總統親自主持「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」動土典禮

▲總統蔡英文、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、行政院秘書長李孟諺、縣長翁章梁、立委陳明文、交通部長王國材等人出席持金鏟動土（圖／嘉義縣政府提供）
▲總統蔡英文、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、行政院秘書長李孟諺、縣長翁章梁、立委陳明文、交通部長王國材等人出席持金鏟動土（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/嘉義報導

嘉義縣民雄車站鐵路相隔前、後站相連，造成交通大打結且阻礙均衡的都市發展，自106年起啟動「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」與「嘉義市區鐵路高架」案，於今年5月奉行政院核准整合。今(22)日上午由總統蔡英文、行政院長陳建仁及交通部長王國材‧等部會首長親臨主持動土典禮，預定120年通車，未來將縫合民雄沿線兩側、帶動繁榮。

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鐵道局指出，民雄鄉人口已達7萬人，站內每天有3～4千人進出，嘉義縣市鐵路高架化延伸民雄計畫全長8.92公里，總經費估計約173.48億元，既有民雄車站改為高架車站，消除沿線平5處平交道、3處陸橋及1處地下道，預定120年通車，1樓規劃商業空間、2樓車站大廳、3樓為乘車月台，站體將呼應嘉南平原稻浪的意象，設計為曲面的月台雨棚。


縣長翁章梁說，民雄鐵路高架化總經費173.48億，縣府負擔約25億，在今年編列用地取得費5.87億元，工程配合款7.23億元。這條鐵路從1903年開通，至今也有120年的歷史，跟當地居民相處逾百年將迎來高架化，對民雄而言是大喜事，也歷經好幾代人才看到變化，希望這樣的變化能帶給民雄大發展，民雄也是嘉義縣工業中心，未來更有航太園區，發展不可限量，相信鐵路高架化是更新都市的一步。


蔡總統表示，從來沒有覺得嘉義這麼冷，但這麼冷的天大家心情卻很好，因為在翁縣長及陳委員的努力爭取之下，鐵路高架化終於要動土了，這幾年中央和嘉義縣政府攜手合作，推動了嘉義科學園區、馬稠後、中埔公館、水上南靖等產業園區，還有民雄航太及無人機園區，在翁縣長帶動下逐步實現產業廊帶，讓農工大縣的願景起飛。

▲高架化後也能縫合原本鐵路行經的兩側土地，使火車站的前、後站均衡發展（圖／嘉義縣政府提供）
▲高架化後也能縫合原本鐵路行經的兩側土地，使火車站的前、後站均衡發展（圖／嘉義縣政府提供）

蔡總統指出，高架化後也能縫合原本鐵路行經的兩側土地，使火車站的前、後站均衡發展，這幾年持續推動、充實台灣所需的基礎建設，更促進南北均衡發展，為台灣的未來打下基礎，感謝鄉親朋友對政府的督促，除了繼續全力以赴推動工程，也將督促施工團隊努力，力拚如期如質完工。

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