張娜拉又嫁給孫浩俊了！創造《Happy Ending》 再跟正牌丈夫分享
韓國心理驚悚劇《我的Happy Ending》開播在即，由張娜拉二度合作孫浩俊主演，作品也是張娜拉去年6月結婚後復出拍攝的第二部作品。張娜拉的老公是小6歲的攝影師，2人在2019年拍攝電視劇《VIP》時相識，外界好奇她是否會和老公討論工作，以及婚後改變的地方，她大方回應新婚生活：「都一樣，老公因為也從事電視台相關工作，我們很難常常見到面，見面時處得很好，會為彼此正在拍攝的作品加油打氣，彼此也會分享很多，但因為並不會很具體的聊到作品，他非常期待我這齣戲劇的播出。」
記者陳雅蘭／綜合報導
張娜拉已出道20多年，對每個角色仍下足苦功，「劇本很有趣、很有節奏感，是一個能誘發讀者產生好奇的劇本，雖然演起來可能很難，但我想只要我去做功課就行了。」因為有大量的戲份，她坦言最辛苦的其實是體力，「有很多情緒激烈的場面，或是要表現很多沮喪的模樣，這些都蠻耗體力的，我真的很認真在吃保養品。但好消息是我一下班，拍攝的角色情緒就會消失，我真的很喜歡回家，因為真的很想要拍完回家，雖然這部劇在內容上是很艱辛的，但同時也感受到下班回家的快樂。」
導演透露張娜拉要詮釋的角色不容易演，「我認為張娜拉是一位非常擅於描繪心理細節的演員，例如好像快要崩潰，但想要戰勝的意志在心中蠢蠢欲動的心理狀態，又或是覺得自己遭到信任的人的背叛，但又懷疑可能並非如此的內心掙扎，她是能夠完美呈現這種細膩情感的演員」。
孫浩俊6年前曾跟張娜拉合作，在《告白夫婦》演一對夫妻，這次2人在《我的Happy Ending》再當老夫老妻，孫浩俊公開點頭參演的原因，就是因為張娜拉，但他強調這次很不同，「《告白夫婦》以過著幸福快樂的日子作為結尾，而幸福的過著過著也會發生這些事，（這部劇）可以看作是延伸版。」導演稱讚孫浩俊可塑性高，可以是和藹的鄰居大哥，也能是變臉化身具有神祕感的男子，更因兩人在前作默契太好，索性選角時就以夫妻檔之姿決定讓他們再搭一次。
《我的Happy Ending》講述生活家具公司CEO徐才媛（張娜拉 飾），她同時也是有百萬追蹤數的網紅，是個性冷靜、充滿野心的女人。才媛的丈夫許純永（孫浩俊 飾）身兼接案設計師與產業設計科教授，總是以家庭為優先，然而兩人看似美滿家庭的背後卻暗潮洶湧，是一部描述追求成功的女子，遭到信任的人背叛後，發現震驚真相的人性心理驚悚劇。《我的Happy Ending》12月31日起，每周日、一在Hami Video獨家播出。
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