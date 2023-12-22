不畏寒流 澎湖吳政杰路口「霰海風」拜票感受民眾熱情
明年初總統立委大選只剩下20多天就要投票，澎湖國民黨立委候選人吳政杰不畏中央氣象局的寒流低溫特報，22日一早7時許就站在中華路203、204縣道的五叉路口「霰海風」拜票，即使今天寒流低溫，也不影響他熱切的心，他說如有機會到立法院服務，一定會組最強服務團隊，讓鄉親找得到他，建構優秀的國會助理群，到中央打拼爭取澎湖人的權益。
記者張茂雄／澎湖報導
澎湖此次有3人登記參選立委，尋求4連霸的楊曜顯得老神在在，除了在重要交通路口懸掛「認真做」與賴清德的聯名看板之外，12月初在文澳祖師廟舉辦聯合競選總部，30日也將在西衛活動中心舉辦澎湖姐妹會造勢大會，他一直以自己的節奏跑基層，因為知名度高最被看好能連任。
不過，國民黨徵召的吳政杰則展現了驚人的耐力，雖然提名作業起步較晚，但也發揮「澎湖牛」的堅韌精神，這幾個月不僅全澎湖走透透，一級戰區馬公市還挨家挨戶走了2輪。吳政杰說國民黨在澎湖是在野黨，沒有執政優勢，他只好選擇最陽春克難的方式拜票，在寒風中感受大家熱情的眼神。
吳政杰去年剛卸下2任湖西鄉長職務，他從政以來就鞭策自己要勤懇為鄉親做事，並曾創下一年360天在鄉所上班紀錄，這個月來每天上午7點多一些，他就會站在馬公國高中路口向選民鞠躬致敬，他笑稱這是最有效率也最省錢的拜票方式。該處匯集203、204號縣道的上班上學民眾，是澎南區、湖西、白沙、西嶼鄉親必經之處。其實許多馬公市民也會反向到郊區上班（海巡、機場、鄉公所、各級學校），因此拜票的效果十分良好。