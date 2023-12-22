唐綺陽#MeToo預言成真！國師勸大家拒做3件事：別讓有罪者又逃脫
隨著炎亞綸、NONO、宥勝的相關案件有了新進展，「國師」唐綺陽今（22）日發文再談#MeToo事件，提到在12月初的週報就有預告，性騷相關案情會出現新進展；唐綺陽呼籲大家在真相大白前，不要輕易選邊站、評論或是霸凌其中一方，但要發揮大眾力量，持續關注事件進度：「別讓有罪者又逃脫。」
記者黃雅琪／綜合報導
唐綺陽今日更新臉書表示：「12月初海王恢復順行時，週報就提到『#MeToo會出現後續』，此刻木快順行，又逢節氣『切分』，消息果然多起來，有感覺到嗎？」回顧月初的發文，唐綺陽確實有說：「回顧6、7月海停滯時讓『本隱而不現』的受害者掀起#MeToo運動，現在海王順行，又有『隱而不現』處要開始浮現。」並強調處理歷史糾結、業力、靈魂之傷，絕非短期達成，整體社會都要有心理準備與耐心。
在真相尚未大白前，唐綺陽希望大家善意對待：「不輕率選邊、不輕易評論或霸凌任何一方，並繼續保持關注，別讓有罪者『以為又能跟以前一樣輕易逃脫』。」對大眾而言這些也許只是幾則八卦新聞，但對當事人來說，卻是整個人生。
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