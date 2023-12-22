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蔡英文視察中興新村小巨蛋　被「美艷照」撩到脫稿演出

▲蔡英文到中興新村視察，坦言當總統「每天要唸很多稿」。（圖／中興大學提供，2023.12.22）
▲蔡英文到中興新村視察，坦言當總統「每天要唸很多稿」。（圖／中興大學提供，2023.12.22）

記者顏幸如／南投報導

全國第一座小巨蛋「中興新村體育館」閒置多年，中興大學進駐後將改造為國民運動中心。總統蔡英文今前往視察時，立委蔡培慧分享20幾年前她在此處拍的照片，蔡英文致詞時忍不住說「那張照片堪稱美艷，但是現在看起來比較年輕」，接著繼續脫稿演出，對興大校長詹富智說，「你就把它（興大南投分校）做成康乃爾大學的樣子就好了。」並表示她不當總統後還要回來看。

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總統蔡英文今（22）日下午視察中興小巨蛋體育館，她一上台就先向大家致歉，表示剛剛司儀介紹時，自己遲疑一下沒馬上站起來致意，因為立委蔡培慧剛好秀出一張照片給她看。

蔡英文忍著笑意說「照片堪稱美艷，但是現在看起來比較年輕」，引起眾人大笑。蔡英文接著形容現在的蔡培慧，指「人在忙的時候有使命感，要達成一項任務時，看起來更有精力而且年輕」。

▲蔡培慧秀出21年前在「中興新村體育館」擔任活動主持人的照片，讓蔡英文差點忘了向大家致意。（圖／立委蔡培慧提供，2023.12.22）
▲蔡培慧秀出21年前在「中興新村體育館」擔任活動主持人的照片，讓蔡英文差點忘了向大家致意。（圖／立委蔡培慧提供，2023.12.22）
那張照片是21年前蔡培慧擔任921震災委員會祕書時，總統陳水扁要到中興新村小巨蛋參與「臨門家族相見歡」活動，擔任活動主持的人她特別精心打扮。

蔡英文接著介紹中興新村的活化規劃與進度，提及國發會主委龔明鑫是興大校友，明示他要好好協助。接著突然說「大家知道我曾經在美國康乃爾大學念書，校長也同樣是（校友），好極了！你就把他做成康乃爾大學的樣子就好了」。她對著詹富智說，「我本來要講給你聽，我的經驗是康乃爾大學頗好，雖然是在一個比較遠的地方，好山好水，但有時候會覺得好無聊」，此時全場再度大笑，她卻不為所動，忙著分享腦中勾勒的遠景，「像康乃爾大學就做成一個學術重鎮、而且是生活好地方，以後就拜託你們了！」

蔡英文繼續脫稿致詞，感謝大家這幾年貢獻心力，現在中興新村已經有結構性的規劃，希望以後她不當總統、再回來看的時候，南核心（興大南投分部）會越來越像當年她在康乃爾的體驗。接著她突然說「這稿子沒有我講的精采耶」！在笑聲中她向大家討拍，「你們要同情總統，每天要講很多話，所以大部份時間都在唸稿，但是，我心有所感時，會講得比較好一點」。接著她低頭看了一下，抬頭宣佈「還是讓我把它唸完」，眾人再度大笑。

▲蔡英文視察全國第一座小巨蛋「中興新村體育館」。（圖／中興大學提供，2023.12.22）
▲蔡英文視察全國第一座小巨蛋「中興新村體育館」。（圖／中興大學提供，2023.12.22）
1997年落成的中興小巨蛋體育館，在921地震後閒置許久，各項軟硬體設施破損不堪，無法提供民眾基本運動服務。中興大學去年進駐中興新村成立南投分部，計劃以4億元將中興新村小巨蛋及週邊改造為國民運動中心。初步規劃4面籃球場、18面羽球場、健身房與瑜珈韻律教室，2年後提供師生及南投居民使用。

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