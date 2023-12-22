別轉錯台！明年公益彩券開獎轉播換頻道　由三立財經iNews接手

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明年起彩迷要看公益彩券開獎，就要鎖定三立財經iNews 48頻道，每週一至週六晚間8點30分起播出當天各期公益彩券開獎實況，非凡新聞台也會同步聯播。開獎現場也有安永聯合會計師事務所擔任獨立公正人士，並開放全國有興趣的民眾報名參與，擔任開獎見證來賓，以符合公益彩券公平、公正、公開的開獎原則。
為讓公益彩券更貼近年輕族群，明年開始在開獎節目中，也將加入了特別單元「彩券新知識」，會在這個單元中向觀眾朋友介紹各種彩券小知識，諸如頭獎得主面相特徵，如何包牌提高中獎機率等，讓民眾彩迷看開獎除了可以即時獲取獎號資訊外，還能深入了解彩券的生活化趣味資訊。
台灣彩券總經理謝志宏也強調，公益彩券開獎轉播權採公開招標，並有嚴格的招標程序及資格條件，開獎攝影棚必須是專棚專用，只能做為公益彩券開獎之用，確保開獎的公正性。
不僅如此，攝影棚內裝也要符合包括防火及四面鋼材等規定，台彩風控人員也會檢驗，開獎設備包括開獎球都會存放在特定儲藏室，進出管理比照銀行金庫規格，採取嚴密控管，開獎球在每次開獎前，也會當場秤重確認品質，亦會定時汰舊換新，例如若發現球組有問題像物理變形等，就會提早更換，以確保每次開獎的公正性。