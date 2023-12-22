總統立委選舉對高雄發展有影響　陳其邁坦言兩選區危險

許淑華冬至南下高雄輔選　讚黃柏霖用行動挺教育

▲南投縣長許淑華南下高雄輔選國民黨籍立委候選人黃柏霖。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
▲南投縣長許淑華南下高雄輔選國民黨籍立委候選人黃柏霖。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）

記者陳美嘉／高雄報導

今(22)日南投縣長許淑華南下高雄輔選國民黨籍立委候選人黃柏霖。正逢冬至時節，由客家大佬鄧崑耀做東，黃柏霖偕同許淑華、國民黨市黨部主委黃昭順、高雄市議員黃香菽，與客家鄉親一同搓湯圓慶冬至，也享用客家湯圓。黃柏霖笑說，今天就是高雄「正能量連線」，不僅是冬至好日子，更有「神力女超人」來為他加持，真是「冬至團圓、事事團圓」。

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▲黃柏霖現場介紹正在高雄跑遍校園的「3D美力台灣」電影車的公益教育活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
▲黃柏霖現場介紹正在高雄跑遍校園的「3D美力台灣」電影車的公益教育活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
黃柏霖首先介紹正在高雄跑遍校園的「3D美力台灣」電影車的公益教育活動。「3D美力台灣」，從109年10月底開始，透過他和許多高雄在地企業及愛心人士捐款，電影車已開進高雄超過160所學校、近4萬名學童受惠。導演曲全立把台灣美好的人事物放進電影中，這輛車把台灣的真善美，帶進每個校園學童的視野裡。黃柏霖說，不是每個孩子可以去迪士尼做3D體驗，但我們可以把3D體驗帶進校園給學童。

▲黃柏霖偕同許淑華等人與客家鄉親一同搓湯圓慶冬至，也享用客家湯圓。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
▲黃柏霖偕同許淑華等人與客家鄉親一同搓湯圓慶冬至，也享用客家湯圓。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
許淑華聽到黃柏霖一開口講得不是政治，而是在講推動的教育工作，深受感動。許淑華說，教育是最值得投資的事業，如果能把數發部的資源與教育做結合，將這樣有生命教育意義的電影車開進更多校園，不只是在高雄、南投、更要在全台灣，讓更多孩子們看到。

黃柏霖強調，從政以來，長期投身兒童教育、公益活動，每天都思考如何讓高雄能夠更好，懇請高雄市第5選區的鄉親朋友，在明年1月13日，用選票支持4號黃柏霖。

許淑華感性地說，黃柏霖一直是三民區第一高票的議員，選立委都差一點點，拜託各位鄉親這次幫黃柏霖衝過關，送進立法院。

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