陳熙鋒砸200萬婚禮娶「經紀界Ella」 激吻美嬌娘證實2胎報到
50歲民視八點檔男星陳熙鋒與小11歲老婆魏綺萱（Karen）3年前登記結婚，今（22）日選在交往紀念日補辦婚禮，斥資近300萬於台北君悅酒店席開33桌，宴請300位親友，Karen神似Ella，在生1歲女兒樂樂前是唱片經紀，負責歌曲上架數位平台，經手過張惠妹的作品，算是半個圈內人，陳熙鋒笑說：「老婆很懂，很多事情瞞不了她。」他奉上1克拉鑽戒，套牢美女老婆，兩人幸福說2胎報到了。
記者羅凌筠／台北報導
陳熙鋒7年前在釣蝦場邂逅Karen，「原本想釣蝦，結果釣到妹子。」那時候他準備停車，看到Karen一邊顧朋友的小孩，一邊在講電話，整個人好有母愛，陳熙鋒說：「我可以說是一見鍾情，現在證明那時候眼光沒有錯。」Karen也爆料陳熙鋒講誓詞哭足5分鐘，他承認：「想到生活點點滴滴，幾乎是講了1句話，就哽咽到不能講。」
兩人年紀差11歲，交往後是Karen百般包容，結婚後陳熙鋒懂得退讓，陳熙鋒說：「有時候我脾氣比較大一點，她會比較忍氣吞聲，吵架難免，只是如何把這個磨合，希望我接下來也改進成長。」Karen說交往後第1周，陳熙鋒就撂話：「我脾氣沒有很好。」好比說生氣時會用力放東西在桌上，他如今悔改：「我以前動作會比較大，尤其現在有女兒，大家都是榜樣，做動作前要三思。」
賓客包括藝人陳美鳳、陳宇風、葉家妤、王中平、江俊翰、藍葦華、楚宣、陳妍安、潘奕如、洪毛、陳仙梅、賴慧如、張書偉、謝京穎、梁佑南、張郁婕、陳為民、高山峰、Darren、鄧安寧、邵庭、林育品（阿喜）、康康、庹宗康、王宇婕、苗真、張家瑋、王燦、許仁杰等人，由於張書偉、謝京穎12月才結婚，Karen本人不怕喜沖喜，「我們百無禁忌，是我親自邀請的。」
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