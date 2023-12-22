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韓國攝理教教主鄭明析涉性侵21人！一審重判23年　法官批不知悔改

▲韓國攝理教（或稱基督教福音宣教會，Jesus Morning Star,JMS）教主鄭明析，涉嫌性侵多位女教徒，今（22）日大田地方法院一審判決出爐，判處鄭明析23年有期徒刑。（圖／翻攝自臉書Jung Myung Seok - Providence）
▲韓國攝理教（或稱基督教福音宣教會，Jesus Morning Star,JMS）教主鄭明析，涉嫌性侵多位女教徒，今（22）日大田地方法院一審判決出爐，判處鄭明析23年有期徒刑。（圖／翻攝自臉書Jung Myung Seok - Providence）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國攝理教（或稱基督教福音宣教會，Jesus Morning Star,JMS）教主鄭明析，涉嫌性侵多位女教徒，今（22）日大田地方法院一審判決出爐，判處鄭明析23年有期徒刑，法官更痛批鄭明析不知悔改、否認犯行，對受害者造成二度傷害，還試圖運用宗教力量妨礙調查，隻手遮天。

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鄭明析多年來多次捲入性侵女教徒的案件，一度潛逃國外，直到2007年於中國落網，遭到遣返後被判處10年徒刑。於2018年出獄後，鄭明析又被指控性侵女教徒，於2022年10月再遭檢方逮捕。迄今指控鄭明析性侵或猥褻的受害女性共計21人，其中還包括未成年人士。

▲葉萱公開韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵錄音。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲香港女子葉萱在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開鄭明析性侵錄音。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
根據《韓聯社》報導，大田地方法院一審判處鄭明析23年有期徒刑，配戴電子腳鐐15年、10年內禁止在兒童與青少年相關設施以及殘疾人士相關設施內工作、且必須接受120個小時性暴力防治課程。

法官更痛批鄭明析，惡意利用女信徒們對自己的順從，長期有計畫性犯下性暴力來滿足個人私慾。被告後在接受調查期間態度不佳，矢口否認犯行對受害者們造成二次傷害。且許多案件相關人士作出虛假陳述妨礙偵查，想利用宗教力量隻手遮天。除了鄭明析，攝理教有4位高層幹部最近在一審各自被判處1年6個月至7年徒刑，因為涉嫌與鄭明析合謀犯案，鼓動女教徒遭受姦淫。

判決結果出爐後，許多鄭明析的信徒不滿抗議，甚至痛哭失聲，指責法院的判決不公。即使多年來捲入如此多次性侵案，始終有大批攝理教信徒支持鄭明析，今年3月Netflix推出以「韓國邪教」為主題的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，內容提到鄭明析的過往案件，當時攝理教教會曾向法院提出臨時申請，要求Netflix禁制播放，但最終遭到法院駁回。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
 

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