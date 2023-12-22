▲台灣80萬人恐有聲帶問題　新型「藍光雷射技術」有解！

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80萬人恐有聲帶問題 教職、網紅都須當心衛生福利部雙和醫院耳鼻喉科醫師賴盈達表示，患者透過喉閃頻內視鏡檢查，發現聲帶出血息肉狀況，評估後安排以聲帶精準雷射進行治療，數周後聲帶整體與發音狀況恢復良好，解決失聲困擾後，也得以重回加入選戰。
賴盈達說明，根據雙和醫院耳鼻喉科團隊研究，在台灣聲帶的良性疾病，如聲帶息肉、聲帶囊腫等，盛行率約3.6%，換算下來，約80萬人的聲帶可能有潛在問題，當有異狀發生時，千萬別忽略不管。近幾年除演藝人員、教職、客服人員及服務業從業人員，隨著科技的發展，高密度使用聲音及對聲音專業需求之族群明顯增加，像是近來興起的網紅、KOL及播客（Podcaster）等，這群人得特別留意自身嗓音狀況。
藍光雷射技術 減少周邊組織傷害、恢復期較短賴盈達表示，隨著科技進步，聲帶精準雷射手術亦持續精進，目前已出現新型的藍光雷射技術，並於今年三月取得衛生福利部許可，而新型藍光雷射能精準作用在目標血管性病灶、減少周邊組織傷害、恢復期較短。
聲帶精準雷射治療，需經醫師專業評估病人的聲帶狀況，尤其對於血管性病灶，如聲帶出血、聲帶出血性息肉、聲帶發炎等。可在局部麻醉或是全身麻醉下施行治療。使用的光纖極細且是軟式，能夠精準作用於治療之部位，且不會影響到周圍正常的聲帶組織。同時，能視病灶範圍及大小進行能量的微調，使治療更細膩。而新型藍光雷射，不僅在聲帶，針對耳鼻喉血管豐富病灶，近來研究發現，也有不錯療效，是耳鼻喉科期待的治療新利器。
聲帶保養「三少一多」 有異狀需儘速就醫治療事實上，頻繁用聲族群，日常聲帶照護絕對不可輕忽。賴盈達呼籲，民眾可依「三少一多」原則來進行聲帶保養，分別是少刺激物，如菸、酒及辛辣物等，減少大音量及噪音環境，避免過長講話時間與多喝水，若有超過兩週以上的嗓音沙啞或喉嚨不適狀況，建議盡速前往耳鼻喉科就診尋求專業醫療人員協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60285
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